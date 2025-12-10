«Ούτε αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις, ούτε η ευθεία ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων πρόκειται να κάμψουν την υποστήριξη της κοινωνίας στον αγώνα αγροτών» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Σε έντονη ανακοίνωση προχώρησε η Νέα Αριστερά καταγγέλλοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. εμπόδισε δύο ασθενοφόρα που κατευθύνονταν προς την Πάτρα, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε επικίνδυνους ελιγμούς στην εθνική οδό.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έριξε χημικά σε αγρότες που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα του Ρίου, με στόχο να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους». Η ίδια πρακτική, σημειώνεται, επαναλήφθηκε και στην Κρήτη, όπου ασθενοφόρα που κατευθύνονταν στο ΠΑΓΝΗ εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuiiizm682h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι πρόκειται για προσπάθεια της κυβέρνησης να πυροδοτήσει κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τονίζεται τέλος ότι ούτε η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων ούτε οι μεθοδεύσεις αυτές πρόκειται να κάμψουν την κοινωνική υποστήριξη στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuk270rkum1?integrationId=40599y14juihe6ly}