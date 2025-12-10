Τόσο στον Βόλο όσο στην Πάτρα, οι παρεμβάσεις της αστυνομίας εντείνουν την ταλαιπωρία των πολιτών: Κλειστή αυτή την ώρα η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, εγκλωβίστηκαν νωρίτερα πολίτες στο λιμάνι του Βόλου.

Αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας συνεχίζουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με συμβολική διαμαρτυρία στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.

Παρότι το σχέδιό τους ήταν να «ανοίξουν» τα διόδια, αυτή τη στιγμή η γέφυρα είναι κλειστή από... κλούβες της αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό, οι αγρότες σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12:00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση.

Κάπως έτσι όχι μόνο μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία, αλλά απετράπη και η πρόβαση δύο ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν.

Οι αγρότες κινήθηκαν εντέλει πεζοί όπου και συνάντησαν αλληλέγγυους φοιτητές.

Αυτή τη στιγμή κλειστή είναι η Εθνική Οδός της Αθηνών - Πατρών, ενώ έχουν σημειωθεί και περιορισμένα επεισόδια με τους αστυνομικούς να ρίχνουν χημικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες επιμένουν πως δεν θέλουν να εμποδίσουν την κυκλοφορία: Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Μπλόκα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Αυτή την ώρα αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.