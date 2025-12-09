Υπέρβαση υπολειμμάτων σε φυτοφάρμακων καταγράφηκε σε κλημεντίνες ελληνικής προέλευσης.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές για ελληνικά μανταρίνια κλημεντίνες μετά από διαπίστωση υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου υπολειμμάτων (MRL) του φυτοφαρμάκου cyprodinil. Ειδικότερα, οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν το ευρωπαϊκό σύστημα ειδοποίησης για τρόφιμα RASFF για υπέρβαση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης οι αναλύσεις έδειξαν συγκέντρωση 0,136 ± 0,068 mg/kg, όταν το επιτρεπτό όριο είναι 0,02 mg/kg, δηλαδή πάνω από έξι φορές υψηλότερη από το MRL. Η Ρουμανία περιόρισε τη διανομή του φορτίου εντός της χώρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε την ειδοποίηση ως ενημερωτική ειδοποίηση που απαιτεί παρακολούθηση. Η επικινδυνότητα χαρακτηρίστηκε ως «μη σοβαρή», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί συμπτώματα ή περιστατικά που να σχετίζονται με κατανάλωση του προϊόντος. Η ειδοποίηση έχει σηματοδοτηθεί για παρακολούθηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω μέτρα από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των φυτοφαρμάκων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά. Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια. Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.