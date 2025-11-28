Οι έλεγχοι σε φρούτα και λαχανικά είναι διαρκείς για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές ακατάλληλα σταφύλια και ντομάτες λόγω ανίχνευσης υψηλής περιεκτικότητας σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων γεγονός που ενέχει κίνδυνο για το καταναλωτικό κοινό. Ειδικότερα προειδοποίηση ανάκλησης εξέδωσαν οι αυστριακές αρχές μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) σχετικά με παρτίδα επιτραπέζιων σταφυλιών από την Τουρκία, στην οποία ανιχνεύτηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων για το εντομοκτόνο acetamiprid.

Τι έδειξαν οι εργαστηριακές αναλύσεις

Σε δείγμα που λήφθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025 διαπιστώθηκε: Acetamiprid: 0,72 ± 0,36 mg/kg Μέγιστο επιτρεπτό όριο: 0,08 mg/kg Η συγκέντρωση ήταν πολλαπλάσια του νόμιμου ορίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και των χωρών διανομής. Οι αυστριακές αρχές προχώρησαν σε ανάκληση, ενημέρωση των παραληπτών και τόνισαν ότι κανένα απόθεμα προϊόντος δεν παρέμεινε στην αγορά, σύμφωνα με την κοινοποίηση Το προϊόν θεωρείται πλέον μη διαθέσιμο στην αγορά, πράγμα που μειώνει την πιθανότητα περαιτέρω έκθεσης των καταναλωτών. Το acetamiprid είναι νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο, του οποίου τα υπερβολικά υπολείμματα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες.

Ανάκληση και για ακατάλληλες ντομάτες Μαρόκου. Ειδικότερα η Υπηρεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων, την Κτηνιατρική και την Προστασία των Φυτών της Σλοβενίας ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δειγματοληψιών, εντοπίστηκε παρτίδα ντομάτας με υπερβείσα τιμή του φυτοφαρμάκου chlorfenapyr. Η συγκεκριμένη παρτίδα εμφάνισε μη συμμόρφωση λόγω υπέρβασης της επιτρεπτής τιμής για το φυτοφάρμακο chlorfenapyr, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα. Άμεση απόσυρση/απόσυρση από την αγορά.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των φυτοφαρμάκων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά. Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια. Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.