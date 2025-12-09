Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές με αλλεργία, οι παρτίδες που ανακαλούνται.

Οι βρετανικές αρχές ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση δύο δημοφιλών ειδών από πατατάκια.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η Calbee Group UK Ltd ανακοίνωσε την ανάκληση δύο δημοφιλών προϊόντων της, Calbee Hot & Spicy πατατάκια και Calbee Pizza πατατάκια, καθώς περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά που δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Συγκεκριμένα: Τα Hot & Spicy Chips περιέχουν μουστάρδα ενώ τα Pizza Chips περιέχουν σέλινο. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές με αλλεργίες στα εν λόγω συστατικά.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Calbee Hot & Spicy Chips: 55g και 105g, με ημερομηνίες λήξης έως 05/06/2026

Calbee Pizza Chips: 55g, με ημερομηνίες λήξης έως 28/04/2026

Η εταιρεία έχει ενημερώσει ήδη τους καταναλωτές μέσω σημείων πώλησης και οργανισμών υποστήριξης ατόμων με αλλεργίες.

Συστάσεις προς καταναλωτές:

Αν έχετε αγοράσει τα προϊόντα και είστε αλλεργικοί σε μουστάρδα ή σέλινο, μην τα καταναλώσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του σημείου πώλησης για επιστροφή ή αντικατάσταση. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται «σιωπηλός», καθώς τα αλλεργιογόνα δεν αναφέρονταν στη συσκευασία, καθιστώντας επιτακτική την προσοχή των καταναλωτών με ευαισθησίες.

Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο τρόφιμο

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης είναι αίσθημα φαγούρας στο στόμα, στο λαιμό ή στα αυτιά, κόκκινο ερύθημα στο σώμα (γενικευμένο ή σε ένα σημείο) και πρήξιμο στο πρόσωπο (γύρω από τα μάτια, τη γλώσσα και το στόμα). Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν διάφορες μορφές δυσφορίας (αίσθημα στένωσης των αεραγωγών, δηλαδή η αίσθηση πως δεν μπορούμε να ανασάνουμε καλά, κοφτή αναπνοή ή αίσθημα ζάλης), αλλά και συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα ή ίωση, όπως κοιλιακός πόνος, διάρροια, φτέρνισμα, καταρροή και βουλωμένη μύτη.

Η ποσότητα του αλλεργιογόνου δεν μετρά

Ακόμη και ελάχιστη ποσότητα ή ίχνη ενός τροφίμου στο οποίο είμαστε αλλεργικοί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση οπότε για αυτό είναι προαπαιτούμενο να αναγράφονται όλα τα συστατικά ακόμη ίχνη αυτών προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων.Προσοχή στην αναφυλαξία: Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα τρόφιμα είναι κατά κανόνα ήπιες, όμως κάποιες φορές οδηγούν σε αναφυλαξία, γνωστή και ως αναφυλακτικό σοκ. Η αναφυλαξία είναι η ακραία εκδοχή της αλλεργικής αντίδρασης, έχει μεγάλη ένταση και μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι’ αυτό και πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως. Τα αρχικά της συμπτώματα ενδέχεται να μοιάζουν με αυτά της αλλεργικής αντίδρασης, γι’ αυτό τα άτομα που έχουν τροφική αλλεργία και το γνωρίζουν πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για την εμφάνιση αναφυλλαξίας. Τα συμπτώματα αυτής της επικίνδυνης κατάστασης είναι ταχυκαρδία, ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, δυσκολία στην αναπνοή εξαιτίας της στένωσης των αεραγωγών ή/και λιποθυμικό επεισόδιο και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης είναι η άμεση μεταφορά του πάσχοντος στο πλησιέστερο νοσοκομείο.