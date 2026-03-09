Ίσως, την επόμενη φορά που θα ψάξετε κάτι υγιεινό στην κατάψυξή σας, η λύση να βρίσκεται ήδη εκεί.

Το να ετοιμάσετε ένα θρεπτικό δείπνο ενώ προσπαθείτε να διαχειριστείτε μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων δεν είναι πάντα εύκολο. Μεταξύ δουλειάς, καθημερινών δραστηριοτήτων και οικογενειακών υποχρεώσεων, το να περνά κανείς ώρες στην κουζίνα συχνά δεν είναι ρεαλιστικό. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται.

Εδώ ακριβώς έρχονται στο προσκήνιο τα έξυπνα βασικά τρόφιμα για το ντουλάπι και την κατάψυξη. Ένα από αυτά είναι το edamame(φασολάκια σόγιας), ένα απλό αλλά εξαιρετικά θρεπτικό τρόφιμο.

Οι πράσινοι αυτοί καρποί σόγιας αποτελούν μια πραγματική «διατροφική δύναμη», καθώς προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι ειδικοί προτείνουν να έχει μια μόνιμη θέση στη διατροφή μας.

pexels

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (ALA)

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ένας τύπος πολυακόρεστων λιπαρών που έχουν συνδεθεί με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς, υποστηρίζουν τη διάθεση και τη γνωστική υγεία και παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού σε όλα τα στάδια της ζωής.

Τα τρία πιο γνωστά ωμέγα-3 είναι το EPA, το DHA και το ALA (άλφα-λινολενικό οξύ). Το ALA θεωρείται απαραίτητο λιπαρό οξύ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να το λαμβάνουμε από τη διατροφή μας. Τρόφιμα όπως το edamame, τα καρύδια και ορισμένα φυτικά έλαια αποτελούν σημαντικές πηγές του.

Μια μερίδα μισού φλιτζανιού edamame παρέχει περίπου 280 mg ALA, ποσότητα που καλύπτει περίπου το 25% των ημερήσιων αναγκών για τις γυναίκες και περίπου το 17,5% για τους άνδρες. Έτσι, η κατανάλωση μίας ή δύο μερίδων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ωμέγα-3.

Καλή πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του edamame είναι ότι συνδυάζει ωφέλιμα λιπαρά με φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Σε μισό φλιτζάνι περιέχονται περίπου:

9 γραμμάρια πρωτεΐνης

4 γραμμάρια φυτικών ινών

Η πρωτεΐνη συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού, στη διατήρηση των μυών και στην αποκατάσταση μετά από σωματική άσκηση. Παράλληλα, η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης σόγιας έχει συνδεθεί και με οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Οι φυτικές ίνες, από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία του εντέρου, τη διαχείριση του βάρους και την καρδιαγγειακή υγεία. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες καθημερινά, η προσθήκη edamame σε σαλάτες ή γεύματα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών.

Πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα

Πέρα από τα ωμέγα-3, την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες, το edamame προσφέρει και σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά.

Μισό φλιτζάνι περιέχει περίπου:

1,75 mg σιδήρου

49 mg ασβεστίου

338 mg καλίου

241 mg φυλλικού οξέος

20,5 mg βιταμίνης Κ

Για όσους ακολουθούν κυρίως φυτική διατροφή, το edamame μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσουν την πρόσληψη αυτών των σημαντικών θρεπτικών στοιχείων.

Ένα ευέλικτο και εύκολο τρόφιμο

Εκτός από τα διατροφικά του οφέλη, το edamame ξεχωρίζει και για την ευκολία και την ευελιξία του. Μπορεί να βρεθεί κατεψυγμένο, φρέσκο, κονσερβοποιημένο ή αποξηραμένο και να ενσωματωθεί σε πολλά διαφορετικά γεύματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ιδέες για να το εντάξετε στη διατροφή σας

Σε κρεμώδη σάλτσα: Πολτοποιήστε edamame με σκόρδο, λεμόνι, ελαιόλαδο και ταχίνι για μια πράσινη, θρεπτική εναλλακτική του χούμους.

Σε σαλάτες και μπολ δημητριακών: Προσθέστε μια χούφτα σε σαλάτες με κινόα, ζυμαρικά ή λαχανικά για περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Στον ατμό με καρυκεύματα: Ατμίστε το και προσθέστε θαλασσινό αλάτι, νιφάδες τσίλι ή λίγο λάιμ για ένα γρήγορο σνακ.

Ψητό και τραγανό: Ψήστε το με ελαιόλαδο και μπαχαρικά όπως πάπρικα ή σκόρδο για ένα τραγανό σνακ.

Σε τοστ: Λιώστε το με λεμόνι και ελαιόλαδο και απλώστε το σε ψωμί ολικής άλεσης, προσθέτοντας λαχανικά ή ένα αυγό.

Το edamame αποδεικνύει ότι ένα απλό τρόφιμο μπορεί να είναι ταυτόχρονα θρεπτικό, εύκολο και ευέλικτο.