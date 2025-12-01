Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την εθελοντική ανάκληση για πατατάκια από γνωστή αλυσίδα λιανικής στην Γαλλία. Πρόκειται για τα πατατάκια Chips de pois chiche 80g της μάρκας Aline & Olivier, που διατέθηκε στη Γαλλία μέσω των καταστημάτων Intermarché.
Η ανάκληση αφορά την παρτίδα T074242685 E03 με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 21/12/2025, καθώς διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων σε 3-MCPD και εστέρες 3-MCPD, χημικούς επιμολυντές που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς, όπου θα λάβουν πλήρη αποζημίωση. Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει γραμμή ενημέρωσης για το κοινό στο 0490936061.
Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται
Η διαδικασία ανάκλησης θα διαρκέσει έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, καθώς ο εντοπισμός αυξημένων επιπέδων χημικών επιμολυντών σε σνακ ευρείας κατανάλωσης προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και φορείς τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η ειδοποίηση ανάκλησης κοινοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σχετική ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ.