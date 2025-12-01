Η λίστα με τα δημοφιλή πατατάκια που ανακαλούνται, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την εθελοντική ανάκληση για πατατάκια από γνωστή αλυσίδα λιανικής στην Γαλλία. Πρόκειται για τα πατατάκια Chips de pois chiche 80g της μάρκας Aline & Olivier, που διατέθηκε στη Γαλλία μέσω των καταστημάτων Intermarché.

Η ανάκληση αφορά την παρτίδα T074242685 E03 με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 21/12/2025, καθώς διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων σε 3-MCPD και εστέρες 3-MCPD, χημικούς επιμολυντές που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς, όπου θα λάβουν πλήρη αποζημίωση. Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει γραμμή ενημέρωσης για το κοινό στο 0490936061.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Η διαδικασία ανάκλησης θα διαρκέσει έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, καθώς ο εντοπισμός αυξημένων επιπέδων χημικών επιμολυντών σε σνακ ευρείας κατανάλωσης προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και φορείς τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ειδοποίηση ανάκλησης κοινοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF) και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σχετική ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ.