Ο κίνδυνος εγκαυμάτων οδήγησε στην απόφασης ανάκλησης.

Συναγερμός ανάκλησης έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για ηλεκτρικό μπρίκι καφέ που κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά, καθώς εντοπίστηκε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων στους χρήστες. Η Κύπρος, ως χώρα κοινοποίησης, ενημέρωσε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate (RAPEX) ότι το ηλεκτρικό μπρίκι TnS, μοντέλο DC 206, ανακαλείται .

Αυτό είναι το ηλεκτρικό μπρίκι που ανακαλείται

Προϊόν: Ηλεκτρικό μπρίκι

Μάρκα: TnS

Μοντέλο: DC 206

Κόκκινο πλαστικό μπρίκι με πλευρική λαβή. Μαύρη πλαστική βάση με καλώδιο ρεύματος. Συσκευασία σε πολύχρωμο χάρτινο κουτί.

Ο κίνδυνος εγκαυμάτων

Το προϊόν, σύμφωνα με τις δοκιμές, υπερχείλισε κατά τη φυσιολογική χρήση, ακόμη και όταν τηρήθηκαν οι οδηγίες πλήρωσης. Η υπερχείλιση καυτού υγρού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στον χρήστη. Το ηλεκτρικό μπρίκι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive), κάτι που το καθιστά επικίνδυνο για οικιακή χρήση.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές και διακοπή περαιτέρω διάθεσης στην αγορά.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο ηλεκτρικό μπρίκι δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Συνιστάται να απευθυνθούν στο κατάστημα ή στον εισαγωγέα για επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανάκλησης.