Aκόμα μια ανάκληση από την ελληνική αγορά ανακοίνωσαν τα καταστήματα ZARA.

Τα καταστήματα ZARA προχωρούν στην ανάκληση ενός ακόμη προϊόντος τους που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ειδικότερα, όπως ενημερώνουν προχωρούν στην ανάκληση του παιδικού παιχνιδιού «μαγικός ξύλινος πίνακας». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσh «σας ενημερώνουμε ότι το παιδικό παιχνίδι μαγικός ξύλινος πίνακας ανακαλείται λόγω κινδύνου πνιγμού. Για προληπτικούς λόγους, εάν αγοράσατε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.»

Αυτό είναι το παιχνίδι που ανακαλούν τα καταστήματα ZARA

Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση ανάκλησης από τα ZARA HOME «η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας και την ασφάλεια όλων των πελατών μας. Για αυτόν τον λόγο, ενημερώνουμε ότι το προϊόν με αναφορά 7628/052/999 αποσύρεται από την αγορά επειδή περιέχει μικρά μέρη που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.»

Εάν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν – είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων είτε μέσω των διαδικτυακών μας πλατφορμών – είναι σημαντικό να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας για να διευθετήσετε την επιστροφή του ανακληθέν προϊόν και την επιστροφή χρημάτων. Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς.