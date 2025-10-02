Τα καταστήματα Zara Home της αλυσίδας των ZARA προχωρούν στην ανάκληση δύο κωδικών επίπλων, τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε αγοράσει.

Τα καταστήματα ZARA προχωρούν στην ανάκληση ενός ακόμη προϊόντος τους που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό προχωρούν στην ανάκληση ξύλινου τραπεζιού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους «σας ενημερώνουμε ότι τα είδη με στοιχεία 1627/072/052 και 4657/072/052 ανακαλούνται μετά από εντοπισμό κινδύνου ανατροπής. Για προληπτικούς λόγους, εάν αγοράσατε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.»

Η διαδικασία αποζημίωσης για την ανάκληση από τα ZARA

Μάλιστα προβλέπεται και αποζημίωση των καταναλωτών. Η εταιρεία συμβουλεύει τα κάτωθι ως προς τον τρόπο αποζημίωσης όσων έχουν αγοράσει το προς ανάκληση προϊόν. «Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών ή να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να κανονίσετε την επιστροφή και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη. Εάν το προϊόν αγοράστηκε στο κατάστημα και ζητήσετε παραλαβή από το σπίτι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διεκπεραιώσουμε την επιστροφή χρημάτων. Εάν αγοράσατε το προϊόν στο κατάστημα και ζητήσατε να το παραλάβετε στο σπίτι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διεκπεραιώσουμε την επιστροφή χρημάτων.»