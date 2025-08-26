ZARA: Ανακαλούν επικίνδυνο προϊόν τους

Πώς θα αποζημιωθούν από τα ZARA οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προιόν που ανακαλείται.

Tα ZARA με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν την ανάκληση από την ελληνική αγορά ακατάλληλου προϊόντος που πωλήθηκε μέσω των δικτύων καταστημάτων τους. Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου που διατέθηκε μέσω του ZARA HOME και η απόφαση πάρθηκε λόγω ενδεχόμενου κινδύνου για τους καταναλωτές. Ανακαλούνται οι καρέκλες γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:

Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η επίσημη ανακοίνωση των ZARA για την ανάκληση