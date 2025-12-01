Η τεχνιτή νοημοσύνη, μεταφέρει τους τηλεθεατές στα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης» 27 χρόνια μετά.

Μία φωτογραφία μέσα από το σπίτι του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη στο Αμαρούσιον κάνει το γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα, να φαίνεται πως διαβάζουν τα λόγια τους και ετοιμάζονται για ένα νέο γύρισμα στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», 27 χρόνια μετά.

Η φωτογραφία άκρως αληθοφανής, παρουσιάζει τους δύο πρωταγωνιστές της σειράς, με την εμφάνιση που έχουν στο σήμερα, κάνοντας τους τηλεθεατές να πιστέψουν πως πρόκειται για μία πραγματική εικόνα.

Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται η φωτογραφία, είναι αποτέλεσμα του της τεχνιτής νοημοσύνης, φέρνοντας τον Χάρη Ρώμα και την Ελένη Ράντου σε ένα νέο γύρισμα στο σήμερα.

Η εμβληματική κατοικία των Κατακουζηνών, απεικονίζεται ακριβώς όπως την άφησαν οι τηλεθεατές με το τέλος της σειράς, ενώ απεικονίζεται και ένα ολόκληρο συνεργείο, έτοιμο να αναλάβει δράση.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1243948141100548&set=a.587114090117293}