Η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού για τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Φωκάς Ευαγγελινός το πρωί της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Buongiorno», όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Ο γνωστός χορογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκανε μία ουσιαστική ανασκόπηση στα χρόνια που συμμετάσχει στο θεσμό της Eurovision, σημειώνοντας, πως στάθηκε αφορμή για να γνωρίσει επαγγελματικά και πρόσωπα από το εξωτερικό, ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα, στις δύο προηγούμενες χρονιές και στη συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι το 2024 και της Κλαυδίας, το 2025.

Όσα ανέφερε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη συμμετοχή του στη Eurovision

Αρχικά, ο γνωστός χορογράφος, μίλησε για την καριέρα του από την στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε και ακολούθησε τελικά το χορό, ενώ στην πορεία μίλησε για την πρώτη του συμμετοχή στη Eurovision: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου πήραμε την πρώτη θέση και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. Όταν εμφανίζομαι και με σέβονται βοηθούν τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό… είναι πολύ τιμητικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-demtdlu7vyox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τις κριτικές που μπορεί να δέχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανέφερε: «Έχω μάθει από πολύ παλιά να μην ακούω φωνές… έχω στόχο… Δεν ακούω αυτούς που αντιδράνε άσχημα, είναι φυσικό σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, κάνοντας μία αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, στη συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι και της Κλαυδίας, ανέφερε: «Πέρασα καλά και στις δύο, απλά θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μία καλύτερη θέση με τη Σάττι και εγώ επειδή είμαι ανταγωνιστικό με τη δουλειά μου, λέω θα μπορούσα να είχαμε πάει καλύτερα. Με την Κλαυδία, υπήρχε ένα team συγκλονιστικό και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Κλαυδία, ευχαριστώ όλο το team, γιατί αυτό που φέρνουμε πολλές φορές δεν είμαι εγώ πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με την ομάδα, και έτσι βγαίνει ένα υπέροχο αποτέλεσμα, αυτό το εισέπραξα και από τον κόσμο» .