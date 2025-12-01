Όπως όλα δείχνουν οι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε», είναι έτοιμοι να μοιράσουν, απολαυστικές στιγμές γέλιου και συγκίνησης στο κοινό, 20 χρόνια μετά από την πρώτη προβολή της διαχρονικής – πλέον – σειράς.
Μέσα από την επίσημη σελίδα της σειράς και του Mega στο tiktok, ο Φώτης η Αγγέλα, ο Σπύρος, η Ντάλια, η Ζουμπουλία και η Αμαλία, έχουν μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, πίσω από τις κάμερες, ενώ μέσα στις προηγούμενες ημέρες, οι συντελεστές αναβίωσαν μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές του έργου…
Ειδικότερα, ένας – ένας, με τη σειρά του, φαίνεται να βάζει την δική του βαθμολογία στο επετειακό, 50ο επεισόδιο της σειράς, όμως παρά τα χρόνια που πέρασαν, φαίνεται πως μερικοί, έμειναν ίδιοι και «απαράλλαχτοι».
Ο λόγος φυσικά για την Αγγέλα, η οποία κόντρα σε όλους, αποφασίζει να βαθμολογήσει την επιστροφή, βάζοντας ένα «καυστικό» 5 στα 10.
Φυσικά, το βίντεο, φαίνεται να έχει χιουμοριστικό σκοπό, καθώς οι πρωταγωνιστές αναβιώνουν τη σκηνή, πλάι στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπου μιλούσαν για τις πιο όμορφες γιορτές που είχαν περάσει.
Η Ντάλια, έβρισκε συγκινητική κάθε ιστορία βάζοντας 10 με τόνο, ο Σπύρος, και ο Φώτης ακολουθούσαν το συναίσθημά τους, ενώ η Ζουμπουλία, αποφάσιζε με βάση το πώς την είχαν βαθμολογήσει νωρίτερα…
Η Αγγέλα; Η Αγγέλα κόντρα σε όλους έβαλε… πέντε «γιατί έτσι»!
{https://www.tiktok.com/@megatvcom/video/7578465988098657558}