Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την προβολή του επετειακού επεισοδίου του «Παρά Πέντε».

Όπως όλα δείχνουν οι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε», είναι έτοιμοι να μοιράσουν, απολαυστικές στιγμές γέλιου και συγκίνησης στο κοινό, 20 χρόνια μετά από την πρώτη προβολή της διαχρονικής – πλέον – σειράς.

Μέσα από την επίσημη σελίδα της σειράς και του Mega στο tiktok, ο Φώτης η Αγγέλα, ο Σπύρος, η Ντάλια, η Ζουμπουλία και η Αμαλία, έχουν μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, πίσω από τις κάμερες, ενώ μέσα στις προηγούμενες ημέρες, οι συντελεστές αναβίωσαν μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές του έργου…

Ειδικότερα, ένας – ένας, με τη σειρά του, φαίνεται να βάζει την δική του βαθμολογία στο επετειακό, 50ο επεισόδιο της σειράς, όμως παρά τα χρόνια που πέρασαν, φαίνεται πως μερικοί, έμειναν ίδιοι και «απαράλλαχτοι».

Ο λόγος φυσικά για την Αγγέλα, η οποία κόντρα σε όλους, αποφασίζει να βαθμολογήσει την επιστροφή, βάζοντας ένα «καυστικό» 5 στα 10.

Φυσικά, το βίντεο, φαίνεται να έχει χιουμοριστικό σκοπό, καθώς οι πρωταγωνιστές αναβιώνουν τη σκηνή, πλάι στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπου μιλούσαν για τις πιο όμορφες γιορτές που είχαν περάσει.

Η Ντάλια, έβρισκε συγκινητική κάθε ιστορία βάζοντας 10 με τόνο, ο Σπύρος, και ο Φώτης ακολουθούσαν το συναίσθημά τους, ενώ η Ζουμπουλία, αποφάσιζε με βάση το πώς την είχαν βαθμολογήσει νωρίτερα…

Η Αγγέλα; Η Αγγέλα κόντρα σε όλους έβαλε… πέντε «γιατί έτσι»!

{https://www.tiktok.com/@megatvcom/video/7578465988098657558}