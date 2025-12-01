Ο Αναστάσης ήταν ο «θεός» που αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 2025, την Παρασκευή.

Με μία ιδιαίτερη και άκρως εντυπωσιακή δοκιμασία αποχώρησης, ήρθαν αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM 6, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ λίγο νωρίτερα, είχαν έρθει αντιμέτωποι με τη νέα τους εμφάνιση.

Το κόσνεπτ, ήθελε τους 12 διαγωνιζόμενους, να υποδύονται του θεούς του Ολύμπου, όσο πόζαραν στον αέρα, πάνω σε ένα σύννεφο, σε ύψος 10 μέτρων.

Παράλληλα, αν και Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απουσίαζε από το πλατό, ο Λάκης Γαβαλάς, ανέλαβε να ανακοινώσει τις πιο αδύναμες και τις πιο δυνατές προσπάθειες, με την Άννα να ξεχωρίζει και τον Αναστάση, να βγαίνει εκτός.

GNTM 6: Όσα αποκάλυψε ο Αναστάσης μετά την αποχώρηση

Αν και ο Αναστάσης, ήταν ένας ισχυρός αντίπαλος, και ένα από τα πρόσωπα που δεν άλλαξαν πολύ την εμφάνισή τους κατά τη διαδικασία του makeover, σήμερα, στην εκπομπή «Breakfast» του Star, εμφανίστηκε αλλαγμένος και με κοντό μαλλί.

Χαρούμενος και έτοιμος να προχωρήσει επαγγελματικά δηλώνει ο Αναστάσης μιλώντας για την εμπειρία του στο σπίτι ης μόδας: «Ήταν κάτι εντελώς καινούργιο και πολύ διασκεδαστικό πραγματικά. Ήταν πρωτόγνωρο».

Μιλώντας δε για τον ανταγωνισμό και την συμβίωση στο σπίτι , ανέφερε: «Ανταγωνιστικό. Είναι και ο χώρος του επαγγέλματος, ήταν ωραία. Εγώ κρατάω τα καλύτερα. Η συμβίωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι, το ξέρουμε όλοι. Εμένα προσωπικά δεν με αγχώνει… αλλά είναι άλλες οι συνθήκες στο σπίτι, πολλά μοντέλα…».

Σχετικά με την αποχώρησή του, δήλωσε πως ήταν κάτι που δεν το περίμενε από αυτή τη δοκιμασία: «Ήταν αναπάντεχη η αποχώρησή μου, δεν το κρύβω. Παρ’ όλα αυτά δεν με στεναχωρεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα ότι μου έδωσε το GNTM. Ήταν μία πολύ καινούργια εμπειρία και ευχαριστώ πολύ και τον κόσμο, γιατί από την Παρασκευή, δέχομαι μηνύματα και σχόλια…. Βλέπω τους κόπους μου να ανταμείβονται…».

Παράλληλα, για τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του πρότζεκτ, λίγο από την αποχώρησή του, ανέφερε: «Έχω πολλή αυτοπεποίθηση, είναι κομμάτι του επαγγέλματος. Πιστεύω στον εαυτό μου, ξέρω ποιος είναι…. Αναφερόμουν σε όλα τα παιδιά, μοντελικά είμαι πολύ καλός… θεωρώ ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα», σημείωσε αρχικά και στην συνέχεια εξήγησε το ήταν εκείνο που θεωρεί ότι του στοίχησε στην τελευταία φωτογράφιση:

«Ήταν το ρούχο που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, το ύψος, που δεν έχω καλή σχέση με το ύψος. Όντως φάνηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο σετ, αλλά πίστευα ότι έχω λήψη. Έκανα λάθος.. Ήμουν με την Ελένη bottom 2, και πίστευα ότι θα παραμείνω. Ένιωθα ότι δεν θα αποχωρήσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-demqikqva62x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, μιλώντας για την αυτοπεποίθησή του, αποκάλυψε πως είναι αποτέλεσμα σκληρής πνευματικής και σωματικής δουλειάς, καθώς δεν ήταν πάντα στην ίδια φυσική κατάσταση: «Η αυτοπεποίθηση αποκτήθηκε με σκληρή δουλειά και στο πνεύμα και στο σώμα. Υπήρχαν δυσκολίες μεγαλώνοντας και αλλάζοντας την εμφάνιση μου, χάνοντας κιλά, δουλεύοντας… άλλαξε αυτό το κομμάτι. Στα σχολικά μου χρόνια κυρίως, πριν έρθω στην Αθήνα, ήταν μία περίοδος… κάτι που με ταλαιπωρούσε (σ.σ τα περιττά κιλά). Υπήρχαν σχόλια και Bulling…. Αλλά ήταν και δικό μου, δεν ήθελα να κοιτάω τον καθρέπτη και να μην αγαπάω τον εαυτό μου. Δέχτηκα Bulling, αρκετά χρόνια. Δεν αντιδρούσα, δεν το έκανα δικό μου, προσπαθούσα να καταλάβω όσους το έπρατταν….».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ποιος ο ίδιος πιστεύει ότι θα φτάσει στον τελικό λέγοντας: «Θα πω την Μιχαέλα, πιστεύω είναι επαγγελματίας και η Ξένια. Και τη Ραφαηλία την πιστεύω, αλλά μερικές φορές με τον χαρακτήρα της, μπορεί να μην μπει μέσα στο σετ… δεν αποκλείω να είναι και κάποιο αγόρι. Προσωπικά, τα κορίτσια μου κάνουν το κλικ για φέτος…».