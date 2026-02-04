Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor 2026.

Ο Gio Kay, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του φετινού Survivor, αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι λίγες ημέρες νωρίτερα, φέρνοντας αναστάτωση στις δύο ομάδες και ορισμένες αλλαγές στη ροή του παιχνιδιού.

Ο Ελληνοαμερικάνος, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει καθώς ένας τραυματισμός στο γόνατο τον έκανε λιγότερο αποδοτικό για την ομάδα των «Αθηναίων» και τον εμπόδισε από το να συμμετάσχει ενεργά στα αγωνίσματα και στις εργασίες της καλύβας.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο πρώην παίκτης δημοσίευσε μία φωτογραφία στον πρωσικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου και αναφέρει πως επιστρέφει από τον Άγιο Δομίνικο.

Συγκεκριμένα, ο Gio Kay, δημοσίευσε φωτογραφία του μέσα από το αεροπλάνο όπου φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα του σε μία αναπαυτική VIP θέση.

Στην λεζάντα, γράφει χαρακτηριστικά: «Επιστρέφω Σπίτι Στην Ελλάδα. Σας Ευχαριστώ Όλους Για Την Αγάπη & Την Υποστήριξη».

Survivor: Η δήλωση του Gio Kay μετά από την αποχώρηση

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, προβλήθηκαν οι πρώτες δηλώσεις του πρώην παίκτη, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχωρήσει από το ριάλιτι.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το Survivor, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πιστεύω ότι θα το θυμάμαι μια ζωή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, όλη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Ξέρεις τι; Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το δω. Είναι αυτό το δέσιμο που είχα με τα παιδιά. Πιστεύω τα παιδιά πάντα θα νιώθουν αυτό που είναι Gio… Στο τέλος της ημέρας, μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά γι’ αυτό που έκανα σε αυτό το παιχνίδι θα με θυμούνται για πάντα… στην ιστορία του Survivor…».

