Οι παίκτες του Survivor, έρχονται αντιμέτωποι με τον τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλίας γι’ αυτή την εβδομάδα.

Με τον τρίτο αγώνα ασυλίας έρχονται σήμερα αντιμέτωποι οι παίκτες του Survivor - Τρίτη 3 Φεβρουαρίου - ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει αλλαγές στο συμβούλιο και τον στίβο μάχης.

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, το κέρδισαν οι «Επαρχιώτες» και τον δεύτερο οι «Αθηναίοι», ωστόσο η οικειοθελής αποχώρηση της Εβελίνας Λυκούδη, έφερε ως αποτέλεσμα οι μόνοι υποψήφιοι προς αποχώρηση να προέρχονται πλέον από την ομάδα των μπλε.

Ο Γιώργος Λιανός, το βράδυ του συμβουλίου, εξήγησε στους παίκτες πως η αποχώρηση της Εβελίνας, οδήγησε υποχρεωτικά στην ανάδειξη δύο υποψηφίων από τις ομάδες που θα ηττηθούν στους αγώνες ασυλίας της εβδομάδας.

Παρ’ όλα αυτά, οι «Επαρχιώτες» ανέδειξαν τρεις υποψήφιους, τον Χρήστο Μυλωνά, τον Γιάννη Ρέβη και τον Σταύρο Φλώρο που πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους στο παιχνίδι.

Οι παίκτες έχουν αρχίσει να μειώνονται σταδιακά με αποτέλεσμα η επιλογή του επόμενου υποψηφίου να κρίνεται απαιτητική και δύσκολη.

Survivor: Εκτός αγωνίσματος η Δήμητρα για λόγους υγείας

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιανός, υποδέχτηκε τους «Επαρχιώτες» και τους «Αθηναίους» στον στίβο μάχης, όπου και τους ανακοίνωσε πως η Δήμητρα θα απουσιάζει από το αγώνισμα.

«Όλα έχουν γίνει τούμπα μετά την αποχώρηση της Εβελίνας. Κάθε συμβούλιο βγάζει δύο υποψήφιους. Οι «Επαρχιώτες» κατάφεραν να μας εκπλήξουν και έβγαλαν τρεις υποψήφιους».

Η εξέλιξη του παιχνιδιού έκανε τον Γιώργο Λιανό να αναρωτηθεί σχετικά με το πώς θα γίνονται στο εξής οι ψηφοφορίες:

«Καταλάβαμε ότι τα παιδιά θέλουν να στραφούν προς τους άνδρες. Αν πάνε προς τις γυναίκες, η μόνη που κινδυνεύει συγκριτικά είναι η Δήμητρα», δήλωσε η Κέλλυ, δίνοντας αφορμή στον παρουσιαστή να σχολιάσει:

«Η Δήμητρα θα απουσιάζει σήμερα λόγω υψηλού πυρετού, οπότε προστατεύεται από την ψηφοφορία».

Σε αυτό η Κέλλυ απάντησε: «Αυτό είναι κάτι που ίσως επηρεάσει και την ψηφοφορία. Δεν ξέρω μήπως σήμερα γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα».

