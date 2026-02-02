«Θα το ασκήσουμε όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά.

Ο πρωθυπουργός απάντησε για το νέο γεωπολιτικό σκηνικό που έχει στηθεί με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Την αναθεώρηση του Συντάγματος, τα νέα κόμματα, την αντιπολίτευση και τις εκλογές.

Για το «casus belli» σημείωσε ότι «όσο υπάρχει η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

- Δεν έχω κάποια ενημέρωση για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες είναι απολύτως κατανοητό να ανησυχεί η ελληνική κοινωνία.

- Για τη σχέση Τραμπ -- Ερντογάν: Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Γνωριζόμαστε με τον Τραμπ από την πρώτη θητεία του και οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ είναι στην καλύτερη περίοδό της.

- Η σχέση με την Τουρκία είναι αυτοτελής. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες. Πριν τις 15 Φεβρουαρίου, η συνάντηση με τον Ερντογάν, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

- Θα πάω Άγκυρα τις επόμενες μέρες, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε επιδιαιτητή για να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες

- Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα είναι τα καίρια ζητήματα με την Τουρκία, δεν τρέφω αυταπάτες. Κρατώ τη δήλωση του κ. Φιντάν ως μία θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ίσως και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση όπως στο παρελθόν.

- Το γεγονός ότι μπορώ να συνομιλώ απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν μόνο καλό είναι. Η Ελλάδα έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο σε περιφερειακά θέματα.

- Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

- Έχουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή μας και στον κόσμο για να προσθέτουμε κι άλλα είπε για το casus belli.

- Έχουμε πάγια θέση για τις Navtex. Μερικές φορές αναπαράγονται λίγο αυτιστικά από τις τουρκικές αρχές.

- Για το δικαίωμα επέκτασης τα χωρικά ύδατα: Η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, όπως αναφέρεται και στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα για δεκαετίες δεν έχει ασκήσει ποτέ αυτό το δικαίωμα, το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου.

- Όταν μιλάμε για το Αιγαίο δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία.

- Υπάρχει λύση που μπορεί να συμφωνηθεί με την Τουρκία, όπως η αναφορά σε ένα διεθνές όργανο αλλά όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

- Η Ελλάδα κινείται εξοπλίζεται, γιατί έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις γιατί ενισχύουν την άμυνα της χώρας.

- Η Ελλάδα είναι πάντα απασχολημένη στο θέμα με το διεθνές δίκαιο. Έχει έρθει η ώρα να επενδύσουμε στην ισχύ της αξίας μας.

- Για το Ισραήλ: Η σχέση οικοδομήθηκαν από αρκετές προηγούμενες κυβερνήσεις, και έχει μεγάλο στρατηγικό βάθος, συνδέεται με τις ΗΠΑ. Δεν θα έβλεπα τη σχέση αυτή ως ανταγωνιστική μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας ή Ισραήλ - Τουρκίας.

- Η Ελλάδα επιδιώκει με το Ισραήλ μία σχέση στην επενδυτική βιομηχανία, ειδικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αεράμυνα.

- Πάνω από 1.000.000 επισκέπτες από το Ισραήλ δέχεται η Ελλάδα

- Υπάρχει οικονομική νεοφυής διάσταση, μία σχέση με βάθος και με μεγάλο πλάτος, στην οποία έχω επενδύσει πολλά. Δεν είναι μονοσήμαντη αυτή η σχέση.

- Η στήριξη της Ουκρανίας ήταν μία σχέση με προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον αμυνόμενο που δέχεται επίθεση.

- Ο ίδιοι που μας ασκούσαν κριτική για επιθετικότητα στην Ρωσία, είναι αυτοί που έλεγαν ότι δεν θα έχουμε καμία σχέση με τις ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ.

- Κρίσιμος ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας για το φυσικό αέριο

- Για συνεπιμέλεια και εμπλοκή Κεφαλογιάννη, δήλωσε ότι είναι σημαντικό θέμα αλλά το πώς γίνεται η χρήση μιας διάταξης είναι άλλο θέμα. Διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από τη διάταξη αυτή καθ΄αυτή. Όταν κατέχουμε εξουσία να έχουμε στο νου ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις με την εικόνα, είπε και απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιπτώσεις για την υπουργό.

- Για FIR, Τέμπη κλπ: Αλλάζουμε πολλά από αυτά, η σύγκρουση με το βαθύ κράτος αποτέλεσε κυρίαρχη προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίες, έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες με τον πολίτη, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή και επιμονή. Κερδίζουμε μάχες χάνουμε μάχες.

- Το 2030 σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικούς κράτους - στόχος το 2030 να έχουμε κλείσει όλα τα ζητήματα με το πελατειακό κράτος.

- Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάσαμε τη μάχη, αναγκάσαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό.

- η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία τα κόμματα να κριθούν, θα βάλουμε στο Σύνταγμα μία διάταξη και μία τέτοια διατύπωση που να διασφαλίζει μία δημοσιονομική σταθερότητα που θα διασφαλίζει ότι δεν θα επιστρέψουμε στη φτωχοποίηση της χώρας.

- Φοβηθήκαμε να κάνουμε αλλαγές στο ΟΠΕΚΕΠΕ, περάσαμε από μεγάλη κρίση. Υπήρχε η απειλή της μη καταβολής πληρωμών.

- Για το FIR πέφτουν συχνά σε δυσχέρειες που έχουμε να κάνουμε με μία βαριά διαδικασία που στο όνομα της διαφάνειας οδηγεί σε καθυστερήσεις, προσφυγές ανταγωνιστών κ.λπ.

- Τα νέα συστήματα θα μας επιτρέπουν να υποδεχόμαστε τα διπλάσια αεροπλάνα. Δεν είναι απλές, αλλά περίπλοκες διαδικασίες που θέλουν πολύ υπομονή.

- Για τη μονιμότητα στο Δημόσιο: Μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό και ανοίγουμε τη συζήτηση. Το άρθρο 103 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει αυτή τη νομιμότητα, θα πρέπει να απαντά στις επικρίσεις. Είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από το σκληρό πεδίο, της σκληρής πολιτικής περιχαράκωσης.Όλοι ξέρουν τι δεν θέλουν, κανείς δεν συζητά με κανέναν, μόνο εμείς ξέρουμε.

- Για το άρθρο 86: Ζήτημα παραγραφής δεν υφίσταται καν έγινε το 2016. Τι βασικό πρόβλημα είναι λειτουργία της προανακριτικής. Δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση η Βουλή να κάνει τη δουλειά του εισαγγελέα. Η ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκείται από τη Βουλή.

- Δεν επεδίωξα ποτέ να μην έχω επαφές με προκατόχους μου, και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι χρήσιμο, από τη φύση μου δεν θα πω πράγματα που για κάποιον θα είναι δύσκολο να επιστρέψει.

- Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Πιο σημαντικό είναι να κατοχυρώσουμε τη θεσμική σταθερότητα από το να πειραματιζόμαστε με λύσεις που παραβιάσουν τη λαϊκή εντολή. Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ειδικά σε μία περίοδο μεγάλης αστάθειας. Αυτή είναι η ατζέντα που θα οδηγήσω και θέλω να οδηγήσω στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Δεν θα πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού για να γίνει το δικό μου.

- Όλες οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω στις προηγούμενες εκλογές. Εφικτό ένα 37 - 38%. Σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά τις εκλογές η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ηνία στην ΕΕ, ποιος πρωθυπουργός θα πάει. πρέπει να εξηγήσουμε για΄τι επιδιώκουμε τρίτη θητεία. Έχουμε δώσει τεκμήρια συνέπειας, η ανεργία των νέων ήταν στο 40% έχει πέσει στο 13%, Ο μέσος μισθός ξεπέρασε ήδη τα 1.200, ξέρω ότι καμία αύξηση μισθού δεν λύνει μόνο του το πρόβλημα.

- Κάποια παραπάνω ευρώ αυτά προέρχονται επειδή η οικονομία πήγε καλά και επιστρέψαμε το πλεόνασμα που είχαμε στη μεσαία τάξη

- Αυτά που είπαμε, σχεδόν όλα τα κάναμε, και όταν δεν τα καταφέρνουμε θα εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε.

- Για την τρίτη θητεία: Οι επικριτές να μας υποδείξουν τι δεν κάναμε. Βλέπετε πόση φθορά έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Αν μου λέγατε το 2016, άπειρος που έκατσα για πρώτη φορά εδώ δεν θα σας πίστευα ότι θα αυξάναμε τη δύναμή μας. ο κόσμος βλέπει τη δικά του προκοπή ταυτισμένη με την προκοπή της χώρας

- Η ανάγκη για διεθνή βελτίωση είναι θέμα κουλτούρας

- Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, όχι Μητσοτάκης ή χάος. Εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Όλοι παίζουν σε ρυθμούς tiktok, δεν είμαι πολιτικός της ατάκας, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό μου, θα το κάνω αλλά δεν είμαι αυτός.

- Για συγκυβέρνηση: Δικαιούμαι να θέτω στόχο αυτονομία, θα είναι σεβαστό το αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά είναι μακριά ακόμα οι εκλογές.

- Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί στις υπόλοιπες δυνάμεις. Το Σύνταγμα είναι σαφές, εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

- Για 4 χρόνια είναι εκλογές αλλά το να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά το 2027 μπορεί να εκπέμπει στοιχεία αλαζονείας.

- Για την Καρυστινού: Μακριά από εμένα οποιοσδήποτε αφορισμός, οποιαδήποτε πίστη ή πεποίθηση ότι με κάποιους ανθρώπους δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Ναι, υπάρχει θυμός και σε έναν βαθμό ο θυμός επιτείνεται και από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική επικοινωνία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν τον θυμό.

- Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν «οι θεωρίες των ξυλολίων». Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλειοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα «μπαζώματα» και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.

- Η Ελλάδα, θα είναι στο κέντρο της επόμενης αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Γιατί προφανώς είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση.

- Είχει δίκιο ο Τραμπ. Αλλα ξύπησε η Ευρώπη, και η Ευρώπη μπορεί να είναι βραδυκίνητο καράβι, αλλά όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπείγοντος νομίζω ότι αυτό θα μας υποχρεώσει να πάρουμε αποφάσεις που πριν από κάποια χρόνια θα ήταν πολύ δύσκολο να τις πάρουμε.

- Για εμάς το Διεθνές Δίκαιο θα είναι πάντα σημείο αναφοράς. Αλλα δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Πρώτα και πάνω από όλα η ασφάλεια της πατρίδος. Το Διεθνές Δίκαιο είναι σημαντικό, θα το υπερασπιζόμαστε, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει -και τελικά νομίζω ότι από αυτό κρίνονται και όλοι οι Πρωθυπουργοί- είναι: θα παραδώσουμε μια Ελλάδα ισχυρότερη, ψηλότερη, πιο δυνατή, πιο εύπορη από αυτή την οποία παραλάβαμε;