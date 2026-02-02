Οι διαρρήκτες «αλωνίζουν» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ολοένα και περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται καθημερινά.

Οι διαρρήξεις αυξάνονται διαρκώς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Σε πρόσφατο περιστατικό, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας διαρρήκτης επιχείρησε να εισέλθει σε πολυκατοικία στο Βύρωνα, αλλά τελικά αποχώρησε χωρίς να προλάβει να διαπράξει κλοπή καθώς έγινε αντιληπτός από κάμερα που είχε εγκαταστήσει ένοικος στην πόρτα του διαμερίσματός του.

Στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, διαρρήκτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε σε καφετέρια και με περίσειο θράσος έψαχνε σε όλη την επιχείρηση για χρηματικά ποσά χωρίς να βρει κάτι. Ωστόσο δεν πτοήθηκε και έκλεψε την μηχανή που φτιάχνει το αφρόγαλα του καφέ, αξίας 4.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4ov09skfht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στα σπίτια τους και να παραμένουν σε εγρήγορση. Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά τις τελευταίες περιπτώσεις διαρρήξεων και καλεί τους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά.