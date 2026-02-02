Ο Χάρης Δούκας «απασφάλισε» εξαιτίας των αυξημένων λογιαριασμών νερού προς τους δήμους.

Μία ανάρτηση με αιχμές προς την ΕΥΔΑΠ και την κυβέρνηση έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχετικά με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που καλούνται να πληρώσουν οι δήμοι.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας τόνισε πώς οι αυξήσεις έφτασαν μέχρι και 32%, κάτι το οποίο αντιτίθεται στις υποσχέσεις του πρωθυπουργού για φθηνότερο νερό.

Η ΕΥΔΑΠ, ενώ διέθεσε μεγάλα ποσά σε μερίσματα και καθυστέρησε να υλοποιήσει αναγκαία έργα για τη λειψυδρία, τώρα μετακυλίει το κόστος στους δήμους με μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια, αντί να έχει αξιοποιήσει έγκαιρα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δείτε την ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%. Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το «φθηνότερο δυνατόν νερό», έκρυβε αυξήσεις.

Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν - εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας – και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο Δήμος Αθηναίων.

Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για την λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων...

