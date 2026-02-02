Με ενωτικό μήνυμα στα social media, η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει «Ενώνουμε δυνάμεις για να φέρουμε πολιτική αλλαγή».

Σε ανάρτησή της στα social media αναφέρεται στις «8 πεντακάθαρες θέσεις που συμφωνούμε ΟΛΟΙ! Ενώνουμε δυνάμεις για να φέρουμε πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ»!

Συγκεκριμένα αναφέρει:

1. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας Έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα.

2. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.

3. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές αυτόνομο και όχι ως συνομοσπονδία κομμάτων.

4. Θα πάμε σε διεύρυνση που αφορά πρόσωπα και θα είναι θα αμφίπλευρη όπως ήταν πάντα.

5. Στην πορεία μας προς τις εκλογές συνεργαζόμαστε και με κόμματα και με κοινωνικούς εταίρους. Είτε στη Βουλή είτε στην κοινωνία, για να ενισχύσουμε ζητήματα που αφορούν την αντιπαλότητα μας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το όφελος του ελληνικού λαού.

6. Εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με συγκεκριμένο περιεχόμενο Δηλαδή είμαστε κόμμα θεσμικό και προγραμματικό. Η αντιπολίτευση μας είναι σκληρή όταν χρειάζεται, αλλά είναι πάντα τεκμηριωμένη με θέσεις.

7. Αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, η οποία είναι το αντίπαλο δέος της. Και η πολιτική αλλαγή την οποία έχουμε ως στόχο δεν μπορεί να συντελεστεί με ένα κόμμα με τον οποίο είμαστε μετωπικά αντίθετοι.

8. Τέλος, παραμένει ο στόχος του πρώτου κόμματος, ο οποίος είναι σαφής γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Και καταλήγει «Αυτά είναι καθαρά σε εμάς, πεντακάθαρα. Αυτά είναι που έχουμε συμφωνήσει όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει συμφωνήσει».

{https://www.tiktok.com/@anna_diamantopoulou/video/7602221737404550422}