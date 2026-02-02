Θετική ήταν και η εικόνα στην απασχόληση, με τις εταιρείες να αυξάνουν εκ νέου τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Με ισχυρό θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 για την ελληνική μεταποίηση, καθώς τον Ιανουάριο καταγράφηκε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών, με αιχμή την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες.

Ο δείκτης PMI της S&P Global ανήλθε στις 54,2 μονάδες από 52,9 τον Δεκέμβριο του 2025, υποδεικνύοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον περασμένο Αύγουστο και επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει την επιτάχυνση της παραγωγής, η οποία αυξήθηκε με τον εντονότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς και την ισχυρότερη αύξηση των νέων παραγγελιών από το καλοκαίρι του 2025. Οι επιχειρήσεις απέδωσαν τη βελτίωση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και στη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης από το εξωτερικό, κυρίως από τις ευρωπαϊκές αγορές.

Θετική ήταν και η εικόνα στην απασχόληση, με τις εταιρείες να αυξάνουν εκ νέου τον αριθμό των εργαζομένων τους. Η δημιουργία θέσεων εργασίας συνεχίζεται αδιάλειπτα από τον Δεκέμβριο του 2024, με τον ρυθμό να παραμένει ισχυρός, έστω και ελαφρώς ασθενέστερος σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα συνέβαλε στη μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών, αν και ο ρυθμός υποχώρησης ήταν ο πιο ήπιος της τελευταίας εννεάμηνης περιόδου.

Στον αντίποδα, οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού παρέμειναν έντονες. Οι χρόνοι παράδοσης εισροών επιμηκύνθηκαν σημαντικά, επηρεασμένοι τόσο από τις διεθνείς δυσλειτουργίες όσο και από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς εθνικών οδών στο εσωτερικό της χώρας. Η επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων, καθώς οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποίησαν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Οι καθυστερήσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές των μετάλλων και το αυξημένο κόστος μεταφοράς, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στο κόστος εισροών. Ο ρυθμός αύξησης των λειτουργικών δαπανών επιταχύνθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και ήταν ο ισχυρότερος από τον Μάρτιο του 2025. Υπό αυτές τις συνθήκες και με τη ζήτηση να παραμένει ανθεκτική, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε εντονότερες αυξήσεις τιμών πώλησης, με τις χρεώσεις εκροών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον περασμένο Αύγουστο.

Παρά τις προκλήσεις, το επιχειρηματικό κλίμα παραμένει αισιόδοξο. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους δώδεκα μήνες διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2025, στηριζόμενες στην αναμενόμενη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, στην ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων προϊόντων και στις προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των παραγγελιών.

Όπως σημείωσε η Siân Jones, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, το 2026 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικό τόνο για την ελληνική μεταποίηση, με την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να επιταχύνονται και την απασχόληση να ενισχύεται περαιτέρω. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις διεθνείς πιέσεις συνέχισαν να επιβαρύνουν τους χρόνους παράδοσης και το κόστος.

Παρά τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης, η ζήτηση παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να τις απορροφήσει, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της S&P Global Market Intelligence, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2%, αλλά να περιοριστεί στο 2,4% εντός του 2026.

