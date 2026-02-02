Όσο βρισκόταν εν ζωή, ο Έπσταϊν δεν είχε δηλώσει ποτέ ότι είχε παιδί.

Ο καταδικασμένος παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να είχε κρυφό παιδί, σύμφωνα με email της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα του Γιορκ, το οποίο αποκαλύπτει η Telepraph.

Η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός αγοριού το 2011. «Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς ακόμη αυτό το BBM (BlackBerry Messenger), αλλά έμαθα από τον δούκα ότι απέκτησες ένα αγοράκι», έγραψε, σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) που είδε η Telegraph.

Η πρώην δούκισσα υπέγραψε το email με τη φράση: «Sarah xx».

Όσο βρισκόταν εν ζωή, ο Έπσταϊν δεν είχε δηλώσει ποτέ ότι είχε παιδί. Αν ο ισχυρισμός της δούκισσας είναι αληθινός, ο γιος του Έπσταϊν θα ήταν σήμερα περίπου 15 ετών.

Σε άλλο email που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και είδε η Sun, η Φέργκιουσον φέρεται να αναφέρεται ξανά στο παιδί.

«Έχεις εξαφανιστεί. Δεν ήξερα καν ότι είχες παιδί», έγραψε. «Μου έγινε απολύτως ξεκάθαρο ότι ήσουν φίλος μου μόνο για να φτάσεις στον Άντριου. Και αυτό με πλήγωσε βαθιά.

Περισσότερο απ’ όσο μπορείς να φανταστείς».

