Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταιν, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό». Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα των γυναικών που εικονίζονται στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκτός από εκείνο της συνεργού του Έπσταιν, της Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα, από τα τέλη Δεκεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα. Τότε, το υπουργείο σημείωνε ότι απαιτούνταν «πολλές εβδομάδες» για να μελετηθούν τα υπόλοιπα αρχεία, ανακοινώνοντας ότι επρόκειτο για «περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες», που ενδεχομένως σχετίζονταν με την υπόθεση και είχαν συλλεχθεί από έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο νόμος επέτρεπε κάποιες διαγραφές στα αρχεία, μεταξύ άλλων και για την προστασία των θυμάτων. Όμως τα έγγραφα που δόθηκαν προηγουμένως στη δημοσιότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις διαγραμμένα εξ ολοκλήρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=tY8zHbdcSTE}

Πάντως, τα προηγούμενα αρχεία έριξαν κάποιο φως στο δίκτυο που είχε αναπτύξει ο πάμπλουτος Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών. Ωστόσο, προκάλεσαν περισσότερα ερωτηματικά αντί να δώσουν απαντήσεις, για παράδειγμα για την ύπαρξη πιθανών συνεργών του Έπσταιν πέραν της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους πιέζοντας για τη δημοσιοποίηση αυτού του τεράστιου αρχείου που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαστικά έγγραφα και άλλα, παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι επιφυλάξεις του προέδρου εξόργισαν ορισμένους από τους υποστηρικτές του, που εξακολουθούν να βλέπουν στην υπόθεση Έπσταιν την επιβεβαίωση των «θεωριών συνωμοσίας» που έχουν υιοθετήσει.

Μεταξύ των εγγράφων που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα υπάρχουν και ορισμένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην πρώτη υπόθεση Έπσταιν. Τότε, σχεδόν πριν από 20 χρόνια, εισαγγελείς στη Φλόριντα του άσκησαν δίωξη για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Το 2008, κατόπιν μυστικής συμφωνίας με έναν εισαγγελέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, χωρίς να γίνει δίκη.

Τον Δεκέμβριο δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του Έπσταιν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ενώ επιβεβαιώθηκε και η στενή σχέση που διατηρούσε παλαιότερα με τον Τραμπ, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο αδίκημα σχετικό με εκείνα του πρώην φίλου του. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι τον συναναστρεφόταν τη δεκαετία του 1990 αλλά διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν εμπλακεί ο Έπσταιν με τη δικαιοσύνη. Πέρσι τον Ιανουάριο διαβεβαίωνε ότι δεν ταξίδεψε ποτέ με το ιδιωτικό αεροπλάνο του επιχειρηματία, ωστόσο το όνομά του εμφανίζεται οκτώ φορές στη λίστα επιβατών, μεταξύ 1993-96.

Μεγάλα ονόματα στο φως

Στο επίκεντρο, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται, στοιχειωμένο από αμφιβολίες και αναφορές. Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται συχνά στη νέα σειρά εγγράφων, η οποία περιλαμβάνει υλικό όπως ανακριτικά έγγραφα, emails και δημοσιεύματα. Κάποιες από τις αναφορές ξεχωρίζουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=4s4ystKztsM}

Αρχικά, υπάρχει μια αλυσίδα email από τον Αύγουστο του 2025, στην οποία φαίνεται ότι ένας υπάλληλος του FBI παραθέτει μια λίστα από φερόμενες, αβάσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τον Τραμπ και τον Έπσταιν, πολλές από αυτές αρκετά αισχρές.

«Η κίτρινη επισήμανση αφορά το σκάνδαλο», γράφει ένας αξιωματούχος για να εξηγήσει πώς κατατάσσονταν οι κατηγορίες. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή. Και δεν είναι σαφές γιατί οι αξιωματούχοι δημιούργησαν τη λίστα με τις κατηγορίες για τον Τραμπ πέρυσι.

Έγγραφα δείχνουν τον υπουργό Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λουτνικ, να σχεδιάζει ένα ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν το 2012, χρόνια μετά την επίσημη αποκοπή των δεσμών του με τον Έπσταιν.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας, Έλον Μασκ, να προσπαθεί να συντονίσει ταξίδια στο νησί του Έπσταϊν το 2012 και το 2013, παρά τις δηλώσεις του Μασκ ότι απέρριψε τις προσπάθειες του Έπσταιν να τον προσκαλέσει.

Σε ένα σημείο, ο Μασκ ρωτά πότε θα είναι το «πιο τρελό πάρτι».

Αν και δεν είναι σαφές από τα emails αν ο Μασκ τελικά επισκέφθηκε το νησί, η καταγραφή των επικοινωνιών δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και το βαθμό της εμπλοκής του.

Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταιν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, αναφέρει η Daily Mail.

«Ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ισχυρίστηκε ο Επστάιν σε email που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Επστάιν στις 18 Ιουλίου 2013 είχε στείλει σημείωμα στον εαυτό του, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο καθώς επίσης και καταγγελίες: «Για να προσθέσετε την προσβολή στην προσβολή, με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».

{https://www.youtube.com/watch?v=XS2_IYBtjoE}

Οι αποκαλύψεις για τον Γκέιτς προσφέρουν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών τους από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το email περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, έπειτα από μήνες πιέσεων.