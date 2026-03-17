Τις ανακοινώσεις έκανε ο Ζελένσκι ενώ μιλούσε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι 200 ​​Ουκρανοί ειδικοί στην αεράμυνα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της τελευταίας του επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ζελένσκι είπε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -ειδικά τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης- έχουν αλλάξει εντελώς τον σύγχρονο πόλεμο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έδωσε ένα παράδειγμα αυτής της αλλαγής, λέγοντας ότι ενώ κάθε ιρανικό drone κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια ΗΠΑ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν επί του παρόντος πυραύλους αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να τα καταρρίψουν.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία αύξησε σημαντικά την παραγωγή των ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed στις αρχές του περασμένου έτους.

Αντιμετωπίζοντας έλλειψη παραδοσιακών δυτικών αεραμυντικών συστημάτων, το Κίεβο αναγκάστηκε να αυτοσχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα που περιλαμβάνει εργαλεία ηλεκτρονικού πολέμου, ελικόπτερα και αναδιαμορφωμένα μεταγωγικά αεροπλάνα που καταρρίπτουν drones από αέρος, καθώς και πυραύλους εδάφους-αέρος.

Ο Ζελένσκι προσφέρθηκε να μοιραστεί τις εξελίξεις που έχει αναπτύξει η Ουκρανία, λέγοντας ότι η χώρα είναι ικανή να παράγει περίπου 2.000 drones αναχαίτισης την ημέρα. Είπε μάλιστα ότι το Κίεβο θα μπορούσε να παρέχει περίπου τα μισά από αυτά στους συμμάχους του.

