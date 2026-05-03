Τι αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των Στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό αμερικανική ηγεσία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία τρίτων χωρών εκτός της ζώνης των Στενών, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης σε μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την επιχείρηση ως μέτρο προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και αποτροπής εντάσεων στην περιοχή, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενα αμερικανικά σχέδια, η Ουάσινγκτον εξετάζει και τη συνεργασία με άλλες χώρες για τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος συνοδείας εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία διεθνών δυνάμεων στη θαλάσσια ζώνη του Περσικού Κόλπου.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Χώρες από όλο τον κόσμο, σχεδόν όλες από τις οποίες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή που διεξάγεται τόσο ορατά και βίαια, σε κοινή θέα, ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν μπορούμε να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία είναι κλειδωμένα στο Στενό του Ορμούζ, για κάτι με το οποίο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση - είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε κάθε περίπτωση, είπαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για ναυσιπλοΐα και οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το Project Freedom, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι Εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χώρα του Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Το κίνημα των Πλοίων έχει απλώς ως στόχο να απελευθερώσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό - είναι θύματα των περιστάσεων. Αυτή είναι μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ιδιαίτερα, της Χώρας του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα Πλοία έχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και σε οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για να παραμείνουν τα μεγάλα πληρώματα επί του πλοίου με υγιή και υγιεινό τρόπο. Νομίζω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη Καλής Θέλησης εκ μέρους όλων όσων αγωνίζονται τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύναμη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».