Τα αρχαία αυτά ευρήματα επιστρέφουν πλέον στον τόπο καταγωγής τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και ταυτότητας της Ελλάδας.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο ερευνών της Homeland Security Investigations, σε συνεργασία με την U.S. Customs and Border Protection, το FBI και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τσαρλ Γουόλ, υπογράμμισε τη σημασία της επιχείρησης, δηλώνοντας ότι τα αντικείμενα είχαν λεηλατηθεί παράνομα και αποτελούν «ανεκτίμητους θησαυρούς» που ανήκουν στον ελληνικό λαό.

Η συλλογή των αρχαιοτήτων περιλαμβάνει:

Τον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της θεραπείας, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 1 μέτρο.

Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον Πήγασο στην πίσω όψη.

Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας, του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Περσεφόνη στην εμπρόσθια όψη και την Ύδρα στην πίσω όψη.

Ένα αργυρό δίδραχμο της Ρόδου, κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ήλιο στην εμπρόσθια όψη και το «Ρόδον της Ρόδου» στην πίσω.

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

Μήνυμα κατά της αρχαιοκαπηλίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, «η επιστροφή αυτών των κλεμμένων αντικειμένων συνεχίζει μια μακρά παράδοση δέσμευσης για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Όπως αναφέρεται σχετικά «από το 2007, η HSI έχει επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, πολλά από τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας για τα πολιτιστικά αγαθά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας που τέθηκε σε εφαρμογή το 2011».

