Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15IA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, μια συμφωνία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από την Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών του Ισραήλ, αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου ύψους 350 δισεκατομμυρίων σέκελ (περίπου 100 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση του ισραηλινού στρατού και «της ετοιμότητας ενόψει μιας απαιτητικής δεκαετίας για την ισραηλινή ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο .

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι οι νέες μοίρες θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις περιφερειακές απειλές και διατηρώντας τη στρατηγική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τις άμεσες ανάγκες προμηθειών σε καιρό πολέμου, έχουμε την ευθύνη να δράσουμε τώρα για να διασφαλίσουμε το στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) σε δέκα χρόνια από τώρα και πέρα από αυτό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Αμίρ Μπαράμ.

O πρόσφατος πόλεμος με το Ιράν «κατέδειξε ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη είναι η στρατηγική σχέση ΗΠΑ- Ισραήλ και πόσο ζωτικής σημασίας παραμένει η αεροπορική ισχύς», πρόσθεσε ο Μπαράμ.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ θα αγοράσει μια τέταρτη μοίρα F-35 από την Lockheed Martin και μια δεύτερη μοίρα F-15IA από τη Boeing.

Ο Μπαράμ σημείωσε ότι το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση των συμφωνιών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν απέδειξε την ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας και τον αποφασιστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ.

«Τα διδάγματα από αυτή την εκστρατεία απαιτούν από εμάς να συνεχίσουμε να προχωρούμε προς την ανάπτυξη δυνάμεων, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για τις επόμενες δεκαετίες», εκτίμησε.

«Η αποστολή μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε ότι οι IDF διαθέτουν τα εργαλεία, τις δυνατότητες και τη δύναμη να επιχειρούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε», τόνισε ο Κατς.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να γινόμαστε ισχυρότεροι και να παραμένουμε μπροστά από τους εχθρούς μας - για να διατηρήσουμε το Ισραήλ ασφαλές σήμερα και στο μέλλον», κατέληξε.