Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί μια ακόμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος, μετατοπίζοντας το βάρος από την ενίσχυση της ζήτησης στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Στοχεύει στην κινητοποίηση 15.000 έως 20.000 ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, προσφέροντας επιδοτήσεις που φτάνουν έως και τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως τις 36.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις και να διαθέσουν τα ακίνητα προς ενοικίαση με προσιτούς όρους.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος δεν είναι δεδομένη και μέλλει να φανεί αν θα επιτευχθεί ο στόχος, καθώς το αυξημένο κόστος υλικών, η επιβολή ΦΠΑ μέσω των απαιτούμενων παραστατικών και οι δεσμεύσεις για συγκρατημένα ενοίκια λειτουργούν αποτρεπτικά. Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη απορρόφηση του προηγούμενου προγράμματος ενισχύει τον προβληματισμό για την ανταπόκριση της αγοράς.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα συνοπτικό οδηγό με τις βασικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»:

1. Τι είναι το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιδότησης που στοχεύει στην αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες για να τις ανακαινίσουν και να τις διαθέσουν στη συνέχεια για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

2. Πόσους ιδιοκτήτες επιδιώκει να προσελκύσει;

Ο στόχος είναι να ενταχθούν από 15.000 έως 20.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

3. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για ακίνητα έως 120 τ.μ., ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδιοκτήτη.

4. Ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Επιλέξιμα είναι ακίνητα έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια έως το τέλος του 1990, τα οποία παραμένουν κενά για τουλάχιστον τρία χρόνια, κάτι που αποδεικνύεται μέσω χαμηλών ή μηδενικών καταναλώσεων ρεύματος.

5. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

6. Υπάρχουν δεσμεύσεις για τον ιδιοκτήτη;

Ναι. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εκμισθώσει το ακίνητο για τουλάχιστον τρία χρόνια, με σταθερό ενοίκιο και με περιορισμούς («κόφτες») ώστε η τιμή να παραμένει σε λογικά επίπεδα.

7. Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες ή παγίδες του προγράμματος;

Η επιδότηση καλύπτει μόνο δαπάνες με παραστατικά, άρα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ενώ το αυξημένο κόστος υλικών μειώνει την πραγματική αξία της επιδότησης. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθεί σημαντική ίδια συμμετοχή από τον ιδιοκτήτη.

8. Γιατί θεωρείται κρίσιμο για την αγορά κατοικίας;

Επειδή επιχειρεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών, αξιοποιώντας έως και εκατοντάδες χιλιάδες κενά ακίνητα, σε μια αγορά που εμφανίζει έλλειμμα έως και 300.000 κατοικιών.