Ξεκινάει τον Μάιο η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα επιδότησης των ανακαινίσεων, με συνολικό ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης για 400.000 δυνητικά επιλέξιμες κατοικίες αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης την Τρίτη, ανακοινώνοντας πως οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν τον επόμενο κιόλας μήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός το χαρακτήρισε ως το πρώτο αντίστοιχο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη για κλειστά σπίτια που παραμένουν εκτός χρήσης για τουλάχιστον δύο χρόνια, τονίζοντας ότι πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1990.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου, αφού προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που θα ανοίξει έως το τέλος Μαΐου μέσω gov.gr. Όπως υπογράμμισε, το διάστημα αυτό είναι κρίσιμο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με συνολικό ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση ανέρχεται στο 20%.

Ο Νίκος Παπαθανάσης επισήμανε ότι τα παλαιότερα προγράμματα κάλυπταν αποκλειστικά ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το συγκεκριμένο λαμβάνει υπόψη ότι τα παλιά σπίτια χρειάζονται και γενικότερες ανακαινίσεις, όπως κουζίνες και δάπεδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ανέφερε ότι περίπου 200.000 κατοικίες έχουν αναγνωριστεί ως δυνητικά επιλέξιμες λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, ενώ επιπλέον 200.000 δεν διαθέτουν σύνδεση με τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας συνολικά το σύνολο των 400.000 κατοικιών.

Τι θα συμβεί με το «Σπίτι μου 2»

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα στεγαστικά δάνεια είναι η 2η Ιουνίου. Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, η διαδικασία εκταμίευσης των δανείων θα μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται πως μέχρι τις 29 Μαΐου παραμένει σε ισχύ και το δανειακό σκέλος για τις επιχειρήσεις, ενώ ο υπουργός υπενθύμισε ότι είχε δοθεί παράταση στο πρόγραμμα τον Απρίλιο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προτίθεται να υποβάλει αίτημα αναθεώρησης στο Ecofin τον Ιούλιο.

Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε επίσης ότι, σε συνδυασμό με το «Σπίτι 1», περισσότεροι από 23.500 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία με μηνιαία δόση χαμηλότερη από ένα ενοίκιο - με σημαντική απήχηση και στην περιφέρεια, ιδίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.