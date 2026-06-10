Οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες των αγορών για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με έντονη μεταβλητότητα την Τετάρτη, μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία πραγματοποιούνται ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες των αγορών για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού για παράδοση Ιουλίου ενισχύονται κατά 0,74%, διαμορφούμενα στα 88,89 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τα αρχικά τους κέρδη που είχαν ξεπεράσει το 1%. Αντίστοιχα, το Μπρεντ για παράδοση Αυγούστου καταγράφει άνοδο 0,82%, φτάνοντας στα 92,20 δολάρια το βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αμυντική και μετρημένη απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως ιρανική επιθετικότητα.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης, μία ημέρα μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache που εκτελούσε αποστολή περιπολίας στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου είναι ασφαλείς και δεν τραυματίστηκαν, η Ουάσιγκτον όφειλε να απαντήσει στην επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική αντίδραση ήταν αναγκαία.

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Την ίδια στιγμή, η Rystad Energy προειδοποιεί ότι η διακοπή παραγωγής 11,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως σε έξι χώρες του Κόλπου έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στη σύγχρονη ιστορία.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής έχουν ήδη αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, ενώ κάθε επιπλέον μήνας συνέχισης της σύγκρουσης θα μπορούσε να αφαιρεί ακόμη 350 εκατ. βαρέλια από την παγκόσμια παραγωγή.