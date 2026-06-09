Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει ότι ο ιδιοκτήτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα που απορρέουν από τη μισθωτική σχέση.

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια μιας μίσθωσης και ποιες ενέργειες μπορούν να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων από τον ενοικιαστή. Ζητήματα όπως η πρόσβαση στο ακίνητο, οι απλήρωτες οφειλές, οι φθορές ή η άρνηση αποχώρησης μετά τη λήξη της μίσθωσης απασχολούν συχνά τους εκμισθωτές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει ότι ο ιδιοκτήτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα που απορρέουν από τη μισθωτική σχέση. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα να επισκέπτεται το ακίνητο, στον χρόνο και με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή μη καταβολής ενοικίων και κοινοχρήστων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών, ενώ παράλληλα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση του μισθίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ζήτημα των ζημιών στο ακίνητο. Ο ενοικιαστής οφείλει να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε, εξαιρουμένων μόνο των φθορών που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν επιπλέον ζημιές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αξιώσει αποζημίωση, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όταν λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο και ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί δικαστικά ζητώντας την αποβολή του από το ακίνητο. Παράλληλα, μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της μίσθωσης έως την οριστική απόδοσή του.

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Όσον αφορά την εγγύηση που συνήθως καταβάλλεται κατά την έναρξη της μίσθωσης, αυτή μπορεί να συμψηφιστεί με ανεξόφλητα ενοίκια, κοινόχρηστα ή ζημιές που έχουν προκληθεί στο ακίνητο. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι καλύπτει την αποζημίωση χρήσης που οφείλει ο μισθωτής εφόσον παραμένει στο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Η ΕΕΚΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες να συνάπτουν πάντοτε γραπτές συμβάσεις που να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους πραγματικούς και συμφωνημένους όρους της μίσθωσης, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές διαφωνίες.