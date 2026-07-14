Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026». - Πώς οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως και 600 ευρώ.

Σημαντικά διευρυμένο επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς εισάγει ουσιαστικές αλλαγές που αυξάνουν τον αριθμό των δικαιούχων μέσω ελαστικότερων εισοδηματικών κριτηρίων, με σκοπό την ανακούφιση περισσότερων νοικοκυριών και ταυτόχρονα την τόνωση του εγχώριου τουρισμού σε δωδεκάμηνη βάση.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ψηφιακά, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα στοιχεία τους είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα θα παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την τόνωση της εγχώριας ταξιδιωτικής αγοράς εκτός της παραδοσιακής καλοκαιρινής σεζόν.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Η κυριότερη καινοτομία του νέου αυτού κύκλου εντοπίζεται στην άνοδο των εισοδηματικών ορίων, γεγονός που ανοίγει την πόρτα της συμμετοχής σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα για τους άγαμους χωρίς τέκνα αυξάνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τις 19.000 ευρώ του παρελθόντος.

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Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ, έναντι των 31.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες το εισοδηματικό ταβάνι αγγίζει τις 58.000 ευρώ.

Παράλληλα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που προστατεύουν παιδιά με αναπηρία, να εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό.

Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνοι θα επωφεληθούν από μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, η οποία ανέρχεται στα 50 ευρώ για κάθε παιδί, ξεκινώντας από το τέταρτο τέκνο και μετά.

Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

Η συνολική επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν αλλά και από την εποχή που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται και φέτος ιδιαίτερο βάρος στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με κίνητρα για αποδράσεις κατά τους μήνες από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η στήριξη των ορεινών περιοχών αλλά και των λιγότερο προβεβλημένων προορισμών της χώρας.

Η τελική επιλογή των πολιτών που θα λάβουν την ενίσχυση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα βασιστεί στους διαθέσιμους πόρους και στα κριτήρια του προγράμματος.

Πώς θα πάρετε το μέγιστο

Η διαφορά του νέου προγράμματος με παλιότερα είναι η ευκαιρία των δικαιούχων να «κερδίσουν» μεγαλότερο ποσό επιδότησης ανάλογα με την εποχή που θα επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι όσοι επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο θα επιβραβευθούν με αύξηση του ποσού της επιδότησης.