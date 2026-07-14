«Από το στόμα μου δεν θα βγει ποτέ κακή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο ιστορικής ηγέτης της Αριστερής παράταξης», είπε η Έλενα Ακρίτα.

Την πρόθεσή της να στηρίξει τη Ρένα Δούρου, εφόσον και η ίδια επιθυμεί να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα, τονίζοντας πως δεν είναι η ώρα να μπει στο τραπέζι η τάση Πολάκη.

«Θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και με τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα Δούρου, μια γυναίκα που παράτησε τα βουλευτιλίκια το 2014, έγινε μια εξαιρετικά πετυχημένη Περιφερειάρχης. Αδικήθηκε, νομίζω πολιτικό πρόσωπο δεν έχει υποστεί τη δολοφονία χαρακτήρα που έχει υποστεί η Ρένα Δούρου. Τη θεωρώ ικανή και άξια και θα κάνω ό,τι μπορώ για να είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ», είπε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η τάση Πολάκη δεν είναι ώρα να τη συζητήσουμε», πρόσθεσε και συνέχισε: «Έχω δηλώσεις τις ενστάσεις μου για τον Παύλο πολλές φορές. Καταλαβαίνω το δίκιο του Γιαννούλη, αλλά πρέπει να βάλουμε τα μαχαίρια στα θηκάρια και να μην έχουμε άλλη μία διάσταση. Εγώ μένω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να είναι ξανά το κόμμα μου στη Βουλή χωρίς βαρίδια».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προικοσέντονο, να το πάρουμε, να φύγουμε»

Μιλώντας για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ακρίτα ανέφερε πως «είναι ένα παλιό κόμμα, από το 1968. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το προικοσέντονο μιας γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας. Ανήκει στον κόσμο που τον ψήφισε, τον στήριξε, πίστεψε σε αυτόν και διαψεύδεται τώρα από τις εξελίξεις, για τις οποίες φταίμε όλοι».

«Καλός πρόεδρος ο Φάμελλος, αλλά του χρεώνω ότι περίμενε ένα νεύμα από την ΕΛΑΣ»

«Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ένα όραμα. Ήταν καλός πρόεδρος. Έδωσε μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε. Του χρεώνω ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας ένα νεύμα από την Ελευσίνα του Τσίπρα, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Εγώ το κατανοώ ως πολίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γονατισμένος. Δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις τρελές. Εάν από τώρα δουλέψουμε σκληρά, με μια επιθετικότερη πολιτική από αυτήν που έχουμε τώρα, πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή πρωτίστως και ευελπιστώ σε κάτι παραπάνω», πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της τόνισε πως δεν θα πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρεί ιστορικό ηγέτη της Αριστερής παράταξης.

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Σφοδρή επίθεση στον Θάνο Πλεύρη

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, σημειώνοντας: «Ο κ. Πλεύρης είχε μια παραληρηματική ρητορική μίσους. Μας είπε κότες. Εγώ δεν πιστεύω στην οικογενειακή ευθύνη επειδή ο πατέρας του ήταν αυτός που ήταν. Νομίζω ότι ο κ. Πλεύρης είναι ακροδεξιός επειδή τα κατάφερε μόνος του και με το σπαθί του. Και να δούμε όπως λέει και ο κ. Κυρανάκης ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη».

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