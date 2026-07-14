Η μεγάλη προσφορά εκπαίδευσης για τους νέους όλης της χώρας συνεχίζεται.

Τον πρωτοποριακό θεσμό «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» που στέφεται κάθε χρόνο, πανελλαδικά, με μεγάλη επιτυχία, για νέες και νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν, ανακοινώνουν για 12η χρονιά το MEDITERRANEAN COLLEGE σε Αθήνα, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη και οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης!

Σε συνεργασία με τις 13 Περιφέρειες* της χώρας μας, οι κορυφαίοι εκπαιδευτικοί φορείς δείχνουν για άλλη μια χρονιά το κοινωνικό τους πρόσωπο στο πλαίσιο του διαχρονικού "ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ" του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΛΦΑ, με στόχο την ενίσχυση του δικαιώματος όλων των νέων στην Εκπαίδευση.

Η μεγάλη αυτή κοινωνική προσφορά στοχεύει να δώσει πνοή στην ελπίδα νέων ανθρώπων για σπουδές και σηματοδοτεί την κοινωνική ευαισθησία, τόσο των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων, όσο και των Περιφερειών, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οποίων θα αναδείξουν τους δικαιούχους υπότροφους με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Με τη συνεργασία των Περιφερειών της χώρας, οι εκπαιδευτικοί φορείς ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE μπορούν να εμφυσήσουν -και φέτος- σε πολλούς νέους ανά την Ελλάδα ελπίδα και όραμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύονται!

Για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας παρέχονται 9 υποτροφίες σπουδών:

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4 υποτροφίες διδάκτρων για Bachelor στο Mediterranean College , για το α’ έτος σπουδών, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων

για το σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων 4 ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ , σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων

σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων 1 πλήρης υποτροφία διδάκτρων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων

*ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

Αττικής

Κεντρικής Μακεδονίας

Δυτικής Μακεδονίας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Νοτίου Αιγαίου

Βορείου Αιγαίου

Κρήτης

Ιονίων Νήσων

Στερεάς Ελλάδος

Δυτικής Ελλάδος

Πελοποννήσου

*Η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται στις Περιφέρειες όπου ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: ΕΔΩ

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