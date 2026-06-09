Η άνοδος αφορά τόσο τα νεόδμητα όσο και τα παλαιότερα ακίνητα.

Ανοδικά κινήθηκαν και στο πρώτο τρίμηνο 2026 οι τιμές των κατοικιών, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της, παρά τη σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,7% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η άνοδος αφορά τόσο τα νεόδμητα όσο και τα παλαιότερα ακίνητα. Ειδικότερα, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων, ηλικίας έως πέντε ετών, ενισχύθηκαν κατά 6%, ενώ στα παλαιά διαμερίσματα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Παράλληλα, τα αναθεωρημένα στοιχεία για το 2025 καταγράφουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών κατοικιών 8,1%, έναντι 9,1% το 2024, γεγονός που υποδηλώνει μεν αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων, χωρίς όμως να ανακόπτεται η ανοδική πορεία της αγοράς.

Στα νεόδμητα διαμερίσματα ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης το 2025 διαμορφώθηκε στο 7,7%, χαμηλότερα από το 10,2% του 2024. Αντίθετα, στα παλαιότερα ακίνητα οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται με ρυθμό 8,4%, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο ανόδου με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

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Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε στις λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 6,9%. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με άνοδο 6,4%, ενώ στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,2%. Στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Για το σύνολο του 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,5% στην Αθήνα, 9,7% στη Θεσσαλονίκη, 10,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 9,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοδος των αξιών επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στο σύνολο των αστικών περιοχών, οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,8%.