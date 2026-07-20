«Η κυβέρνηση και η κ. Αγαπηδάκη προσωπικά, κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι η UNICEF δεν εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων και άρα δεν υποχρεούται να δώσει στοιχεία» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

Την Ειρήνη Αγαπηδάκη και το υπουργείο Υγείας εκθέτει ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του με αφορμή χρήματα που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα παιδικής παχυσαρκίας.

Όπως αναφέρει ο Παύλος Πολάκης ο ίδιος μαζί με 9 ακόμα βουλευτές υπέβαλαν ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων για το θέμα στο υπουργείο Υγείας αλλά «όπως ήταν αναμενόμενο απάντηση δεν πήρα ποτέ» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση αφήνει αιχμές για τη διαχείριση των χρημάτων και σημειώνει πως «Η κυβέρνηση και η κ. Αγαπηδάκη προσωπικά, κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι η UNICEF δεν εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων και άρα δεν υποχρεούται να δώσει στοιχεία, για να κατευθύνουν χωρίς να λογοδοτήσουν μεγάλο μέρος των 78 εκ σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας οι οποίες όλως τυχαίως έχουν στο επίκεντρο τους την κ. Αγαπηδάκη».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει ο Παύλος Πολάκης πως «Στις 10/06/2026, κατέθεσα μαζί με άλλους εννιά βουλευτές ,ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας - Δεκάδες εκατομμύρια, αδιαφάνεια στη διαχείριση πόρων και υπερπροβολή της κυρίας Αγαπηδάκη». Όπως ήταν αναμενόμενο, απάντηση δεν πήρα ποτέ.

»Δυστυχώς, δεν κατατίθενται πλέον άλλες επίκαιρες ερωτήσεις και έτσι η συζήτηση στην ολομέλεια αναβάλλεται μέχρι να ανοίξει εκ νέου η Βουλή μετά την καλοκαιρινή διακοπή των εργασιών.

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»Θυμίζω ότι το υπουργείο Υγείας για τα προγράμματα «Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή – Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» και «Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας» χρηματοδότησε τη UNICEF, με ένα ποσό συνολικού ύψους περίπου 78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 66 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα οποία εκταμιεύθηκαν με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον έλεγχο της διάθεσής τους.

»Η κυβέρνηση και η κ. Αγαπηδάκη προσωπικά, κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι η UNICEF δεν εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων και άρα δεν υποχρεούται να δώσει στοιχεία, για να κατευθύνουν χωρίς να λογοδοτήσουν μεγάλο μέρος των 78 εκ σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας οι οποίες όλως τυχαίως έχουν στο επίκεντρο τους την κ. Αγαπηδάκη.

»Η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας να ξέρει ότι τόσο εγώ, όσο και το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα και αν χρειαστεί θα φτάσουμε μέχρι την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλό είναι λοιπόν, η κ. Αγαπηδάκη να ψάχνει από τώρα απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα:

- Ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων, ποιες εταιρείες ή φορείς συνεργάστηκαν με τη UNICEF, ποιες υπεργολαβίες ανατέθηκαν, ποια ήταν η αμοιβή συμβούλων, συνεργατών ή εξωτερικών αναδόχων και ποια ακριβώς παραδοτέα αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες δαπάνες;

- Ποιο ποσό κατευθύνθηκε σε δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας, διαφήμισης, παραγωγής περιεχομένου, χορηγούμενων δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων;

- Ποια μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες επικοινωνίας έλαβαν πόρους και ποια ήταν τα αντίστοιχα ποσά;»

Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει: «Γιατί είναι άθλιο και ελεεινό, στο όνομα ενός υπαρκτού προβλήματος να κατασπαταλάς ευρωπαϊκούς πόρους για την προσωπική σου προβολή και την πολιτική σου ανέλιξη. Στις φωτό 2-6 οι υπογραφές της Αγαπηδάκη και τα ποσά των εκταμιεύσεων... με «άγνωστη» κατάληξη…».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4351761965067251&id=100007004708966&mibextid=wwXIfr&rdid=SsdEmI3dDePSN5lr}