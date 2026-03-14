Όσα φανέρωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 13 Μαρτίου.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μίλησε για την παχυσαρκία και για την απειλή αυτής της νόσου με την οποία και ζει, όπως η ίδια παραδέχθηκε, τα περισσότερα χρόνια της ζωής της.

«Είμαι ειδική στην παχυσαρκία, δεν είμαι σήμερα παχύσαρκη αλλά έχω υπάρξει και είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Οπότε από καιρό σε καιρό πέφτουμε σε κιλά, δημιουργούμε και το πρόγραμμα της παχυσαρκίας και είμαστε εδώ» ανέφερε αρχικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1ts8zu0dvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και συνέχισε: «Η παχυσαρκία είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος και εγώ ζω μαζί της- με την απειλή της παχυσαρκίας, με την παχυσαρκία- τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Όταν αδυνάτησα, δεν είχε φάρμακα οπότε από τα 108 κιλά έπεσα στα 56. Χωρίς φάρμακα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο».

«Μακάρι να είχα φάρμακα τότε για να μπορούσα, μαζί με τη δίαιτα, να έχω και αυτή την διευκόλυνση. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι που είναι μαγικό, που το παίρνεις και δεν χρειάζεται πια να προσέχεις» πρόσθεσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1okatsoqxl?integrationId=40599y14juihe6ly}