Συνέντευξη στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στα σενάρια που ακούγονται περί διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος στο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», αναφέροντας ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και κάνει εδώ και ενάμιση χρόνο αυτό που πιστεύει.» ως απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας που είχε προηγηθεί.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο και προσωπικά και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήραμε την απόφαση να πρωτοστατήσουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρξει προοδευτική διέξοδος. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε Ενότητα και Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και θα προχωρήσουμε με συγκλίσεις με όσους θέλουν και μπορούν». Είχαμε απευθυνθεί και στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε λάθος πορεία υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου

Ν. Σβέρκος: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι κι αλλιώς, η οποία έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά επίδικα αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσω με το εξής κ. πρόεδρε, ο υπουργός Οικονομικών πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε, ο κ. Πιερρακάκης, ότι η Ελλάδα θα πληρώσει 6,9 δισ. για την αποπληρωμή δόσεων χρωστούμενων από τα πρώτα προγράμματα για τη διάσωση, εντός ή εκτός εισαγωγικών, της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ανακοινώνει ότι το χρέος της Ελλάδας θα πέσει κάτω από το 130% το 2027. Ο πρωθυπουργός από την άλλη, όμως, σας κατηγορεί, εσάς και την αντιπολίτευση συνολικά και βεβαίως και την Αριστερά, ότι δεν συμμερίζεστε αυτές τις επιτυχίες, ότι είστε πολύ φειδωλοί στα λόγια και ότι δεν συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία. Γιατί εσείς είστε σκεπτικός απέναντι σε αυτά τα μεγέθη, τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία;

Σ. Φάμελλος: Κύριε Σβέρκο, σας ευχαριστώ και την «Ημερησία» για την πρόσκληση. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω δια της απαντήσεως μου, αλλά απευθύνομαι πλέον στον κ. Μητσοτάκη, αφού μου βάλατε το ερώτημα για τα σχόλια του κ. Μητσοτάκη, ότι τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους, δηλαδή έναν καθαρό διάδρομο για την πατρίδα μας, με μια επωφελή συμφωνία, με χαμηλά επιτόκια και με έναν ορίζοντα υπερδεκαετή, τον έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις, που συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης, χρεοκόπησαν την πατρίδα μας. Όμως όσον αφορά το σήμερα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόνο η μείωση του δημόσιου χρέους δεν δίνει απαντήσεις στην πραγματική οικονομία. Όταν την ίδια ώρα - το γνωρίζετε και εσείς και ιδιαίτερα η Ημερησία και ο χώρος στον οποίο συζητάμε - η χώρα καταγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, 13,4 νομίζω τον Φεβρουάριο, ήταν η ανακοίνωση. Καταγράφει σήμερα έναν θηριώδη πληθωρισμό και έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και ταυτόχρονα χαμηλότερο μισθό και έλλειψη παραγωγικού μοντέλου.

Άρα, το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με έναν σκοπό απλά επικοινωνίας, αλλά δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία. Το ερώτημα δηλαδή «ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ποια η προοπτική και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους» μπορεί να το απαντήσει; Γιατί υπάρχει εκτίναξη των οφειλών προς την ΑΑΔΕ, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων; Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα - διαβάζω στην ανακοίνωση του πληθωρισμού σήμερα - με εκτίναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράδειγμα: ήταν ανάγκη να έχουμε 12 δισ. υπερπλεόνασμα και να μην το επιστρέψουμε στην κοινωνία και να συζητάει μόνο για την πληρωμή, και μάλιστα από το απόθεμα, ενός τμήματος του δημόσιου χρέους; Ή έπρεπε αντί για τα 500 εκατομμύρια που επιστράφηκαν στην κοινωνία να έχουν επιστραφεί, λέω εγώ, 2 δισ.; Να μειωθεί το κόστος ενέργειας και ο πληθωρισμός να μείνει χαμηλά, όπως έκαναν πάρα πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και επέτρεψε το Eurogroup του κ. Πιερρακάκη. Εδώ, λοιπόν, θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για την οικονομία.

Ν. Σβέρκος: Να μιλήσουμε, λοιπόν, για την οικονομία συνολικά. Να προσθέσω στον συλλογισμό σας και να πιαστώ και από κάτι που είπατε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές κρίσεις, διαφορετικές κρίσεις οι οποίες έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Μιλάω μετά την οικονομική κρίση της Ελλάδας, μετά τα προγράμματα προσαρμογής και τα μνημόνια, έχουμε για παράδειγμα πολεμικές συγκρούσεις, έχουμε πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, έχουμε τη μεγάλη αναταραχή στη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σ. Φάμελλος: Και με την παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Ν. Σβέρκος: Σωστά.

Σ. Φάμελλος: Και σε πολλά επίπεδα.

Ν. Σβέρκος: Αυτές οι κρίσεις έχουν και οικονομικό αποτύπωμα στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που κάτι γίνεται, αμέσως εκτινάσσεται ο πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο και το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, έτσι ώστε να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις κρίσεις;

Σ. Φάμελλος: Κύριε Σβέρκο, πρώτα ξεκινάμε από την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο. Είναι ένας κανόνας συνύπαρξης και προόδου, είναι ένας κανόνας ζωής. Όσο το ξεχνάει αυτό η διεθνής κοινότητα, όσο περισσότερο το υποτιμά ο κ. Μητσοτάκης, είναι θέμα και εθνικής ασφάλειας και οικονομίας και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Αλλά να πάω στο επόμενο. Ναι, υπάρχουν και διεθνείς κρίσεις που πολλές φορές μπορεί να προκύψουν ακόμα και αν η χώρα μας είχε τηρήσει μία σωστή εξωτερική πολιτική. Τι κάνουμε σε αυτό; Πρώτα από όλα, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας είπα, άλλες χώρες παρενέβησαν στο θέμα του ενεργειακού κόστους. Υπάρχει στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μείωση της φορολογίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το κάνει.

Δεύτερον, μέσα στην κρίση δημιουργούνται και υπερκέρδη και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ενέργειας, μιας και μιλάμε για τα καύσιμα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το περιθώριο διύλισης. «Διυλιστήρια» μια λέξη την οποία δεν τολμάει να πει ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς, λοιπόν, λέμε και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγχος του περιθωρίου διύλισης στα διυλιστήρια, έτσι ώστε να υπάρχει κερδοφορία, αλλά να μην υπάρχει αισχροκέρδεια.

Σας πληροφορώ ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε και στην Ευρώπη. Δεν πέρασε τελικά, αλλά υπήρξε συζήτηση στην Ευρώπη. Εμείς, λοιπόν, πιστεύουμε μια οικονομική πολιτική που θεωρώ ότι είναι με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Που έχει και μείωση των έμμεσων φόρων, αλλά και έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς. Και αυτό με πάει αναγκαστικά στο τελευταίο μεγάλο θέμα που βάλατε, το παραγωγικό μοντέλο. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα επάρκειας και ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Δεν θα έλεγα αυτονομίας, είναι πολύ δύσκολη λέξη, αλλά χρειάζεται να συζητήσουμε και γι’ αυτό.

Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει, διότι ενισχύεται η κερδοφορία αμερικανικών εταιρειών LNG με τον Κάθετο Διάδρομο, ενώ ταυτόχρονα χάνεται, πετάμε κυριολεκτικά στα σκουπίδια 3,5 τεραβατώρες πράσινης φθηνής ενέργειας, γιατί δεν υπάρχουν δίκτυα και αποθήκευση, συγχωρέστε με, αυτό δεν είναι ενεργειακή ασφάλεια. Άρα χρειαζόμαστε και ένα παραγωγικό μοντέλο που εκτός από ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς, δες διυλιστήρια, δες τράπεζες, δες γενικά ρεύμα και ενέργεια, χρειάζεται να έχει και περιεχόμενο. Παράδειγμα, πέστε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η παραγωγική προτεραιότητα ως προς την καινοτομία, είτε αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα; Ποιες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα; Πώς ενισχύεται η περιφέρεια και πώς ενισχύονται οι μικρομεσαίες;

Εμείς λοιπόν λέμε: Απαιτείται παραγωγικό σχέδιο, που να έχει προτεραιότητες με βάση την επιστήμη, αποκεντρωμένο, με χωροταξία, δηλαδή πολεοδομικά σχέδια και χωροταξικό σχεδιασμό που δεν υπάρχει, δασικούς Χάρτες που ακόμα δεν έχουν τελειώσει, βασικά στοιχεία του Κράτους Δικαίου της Ευρώπης. Ακόμα και το Κτηματολόγιο, δυστυχώς, είναι λειψό, γιατί το έκλεισαν - τότε θυμάμαι τον κ. Πιερρακάκη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - με αστερίσκους, χωρίς καθαρούς τίτλους.

Άρα Κράτος Δικαίου που συμπεριλαμβάνει και το θέμα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαπλοκής, που επίσης είναι μια κρίση της χώρας, αναπτυξιακό σχέδιο με προτεραιότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σας λέω ένα παράδειγμα:

Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είχε μια επιλογή, που να έλεγε «χρηματοδοτούνται οριζόντια όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, έτσι ώστε να υπάρχει ψηφιακή και κλιματική σύγκλιση»; Δηλαδή ενεργειακή ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και ψηφιακός εκσυγχρονισμός. Δεν μένουμε πίσω από τον ανταγωνισμό έτσι; Δεν ενδιαφέρει αυτό τον κ. Μητσοτάκη. Δεν έχουν όμως παραγωγικό σχέδιο, οφείλω να το πω, ούτε με προτεραιότητες, ούτε με σχεδιασμό. Γιατί, δυστυχώς, όταν υπάρχει σχεδιασμός, δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, δεν μπορούν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες».

Ν. Σβέρκος: Τώρα, ακριβώς, μου δώσατε όμως την καλύτερη πάσα, διότι απάνω ακριβώς σε αυτό σας κατηγορεί πάλι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω τον άκουσα και χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι επενδύετε στη σκανδαλολογία και την τοξικότητα. Ότι, δηλαδή, αντί να συζητάμε τα μεγάλα, για το παραγωγικό μοντέλο, το οικονομικό μοντέλο, τις επιτυχίες, πως μπορούμε να πετύχουμε τις επιτυχίες, εσείς επενδύετε στην τοξικότητα. Τι απαντάτε σε αυτό;

Σ. Φάμελλος: Ευτυχώς, είχαν προηγηθεί οι δύο ερωτήσεις κ. Σβέρκο, γιατί εκτός από τις «πάσες» μπορούμε να κάνουμε και μια πολύ καλή συζήτηση. Ήδη σας ανέφερα προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και για την καθημερινότητα, όπως είναι η μείωση της έμμεσης φορολογίας, όπως είναι ο έλεγχος της αγοράς, αλλά και για το μακροοικονομικό μοντέλο, που έχει να κάνει με τα θέματα του ελλείμματος, του πληθωρισμού και του χρέους, αλλά και το μεγάλο ζήτημα του παραγωγικού σχεδίου.

Εμείς έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι υπεύθυνη η αντιπολίτευση, δεν είναι υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που σήμερα έχουμε ρεκόρ ελεγχόμενων βουλευτών με άρση ασυλίας και δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την κυβέρνηση.

Δεν είναι υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γιατί έχουμε το τεράστιο σκάνδαλο Δημοκρατίας, που είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, και το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς και κλοπής ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, που είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Που έχουμε το έγκλημα των Τεμπών χωρίς απαντήσεις, αλλά και πολλά άλλα σκάνδαλα στην περίμετρο, όπως τα σκάνδαλα της κατάρτισης, από το «σκόιλ ελικίκου» μέχρι την κ. Στρατινάκη.

Τα δικά του προβλήματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να τα επιστρέψει στην αντιπολίτευση. Έχουμε, δυστυχώς, μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Διότι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, για να μιλήσουμε καθαρά, είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανε ο κ. Μητσοτάκης να υπάρξει ένα καθεστώς, το οποίο να ελέγχει χρηματοδοτήσεις, προσλήψεις και σχέσεις εξουσίας και οικονομικής λειτουργίας. Που, τελικά, αφήνουν την Ελλάδα στο χαμηλότερο σημείο της αγοραστικής δύναμης, και ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, σε προβλήματα όπως το έλλειμμα συναλλαγών και τον πληθωρισμό.

Και ένα μεγάλο ερώτημα: πώς θα έχουμε καινοτομία και καλές δουλειές στη χώρα μας, να μη φεύγουν οι νέοι επιστήμονες και να μπορούμε να δουλεύουμε για το κοινό όφελος και όχι για να βγάζουν -να το πω γιατί είχατε μια κουβέντα για τις τράπεζες πριν- 4 και 5 δισεκατομμύρια κέρδη οι συστημικές τράπεζες, 2 δισεκατομμύρια, EBITDA η ΔΕΗ, αλλά ο κόσμος να έχει υψηλότερες προμήθειες κι ακριβότερο ρεύμα; Και εδώ δεν μιλάω μόνο για το νοικοκυριό. Αναφέρομαι και σε όλη την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ν. Σβέρκος: Ας φύγουμε από τα οικονομικά - πολιτικά και να πάμε στο εξής. Σε κάτι πολύ θεσμικό. Χθες ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσας παράταξης, αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Φυσικά, είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακρά, είναι πολύ ιδιαίτερη, χρειάζεται συναινέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συναινέσει στην αλλαγή άρθρων του Συντάγματος; Ναι ή όχι, είναι το πρώτο ερώτημα και το δεύτερο είναι, αν ναι, σε ποια ή ποια θα βάλει εκείνος μπροστά;

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου

{https://www.youtube.com/watch?v=9zYDAhDPRQg}