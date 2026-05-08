To τραγούδι «Home To Us» θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Boys Of Dungeon Lane».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Home To Us», το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον επίσης θρύλο των Beatles, Ρίνγκο Σταρ, και θα συμμετέχουν επίσης οι Κρίσι Χάιντ και Σαρλίν Σπίτερι.

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο «The Boys Of Dungeon Lane», το οποίο κυκλοφορεί στις 29 Μαΐου και αποτελεί το πρώτο του άλμπουμ από το «McCartney III» του 2020.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αναμένεται να αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι τώρα αναμνήσεις από τα χρόνια που μεγάλωσε στο Λίβερπουλ, σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο ενδοσκοπικό άλμπουμ του έως σήμερα».

Ήδη, το άλμπουμ έχει προπαρουσιαστεί με το κύριο single «Days We Left Behind» και σε μια ειδική εκδήλωση για θαυμαστές στο Abbey Road την Τρίτη.

Το «Home To Us» είναι το πρώτο από τα σόλο τραγούδια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο οποίο συμμετέχει το πρώην μέλος των Beatles, ενώ θα είναι επίσης το μόνο στο επερχόμενο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει ο ντράμερ.

Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης η Σαρλίν Σπίτερι και η Chrissie Hynde των Pretenders, οι οποίες κάνουν φωνητικά. Ο Άντριου Γουάτ έχει προσληφθεί ως παραγωγός και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παίζει τα περισσότερα όργανα στο LP - όπως και στο πρώτο σόλο άλμπουμ του το 1970, «McCartney».

«Ο Ρίνγκο πήγε στο στούντιο και έπαιξε λίγο ντραμς. Είπα στον Άντριου ότι πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι και να του το στείλουμε. Έτσι, αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο έχοντας κατά νου τον Ρίνγκο» εξήγησε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Λίγα λόγια για το The Boys of Dungeon Lane

Το «The Boys of Dungeon Lane» δεν είναι μόνο το πρώτο νέο σόλο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ που κυκλοφορεί εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, αλλά είναι μια συλλογή από σπάνιες και αποκαλυπτικές ματιές σε αναμνήσεις που δεν έχουν μοιραστεί ποτέ πριν.

Στη συλλογή αυτή συναντάμε και κάποια νέα τραγούδια αγάπης. Με το The Boys of Dungeon Lane, το πρώην Σκαθάρι στρέφει το βλέμμα προς τα μέσα, επιστρέφοντας στα χρόνια που καθόρισαν όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και τα ίδια τα θεμέλια της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Σε μια καριέρα που ορίζεται από διαχρονικές αφηγήσεις και αξέχαστους χαρακτήρες, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αφηγείται τώρα την πιο προσωπική ιστορία απ’ όλες: τη δική του.

Το The Boys of Dungeon Lane είναι το πιο εσωστρεφές άλμπουμ του μέχρι σήμερα και μεταφέρει τον ακροατή πίσω εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Αυτά τα εξαιρετικά νέα τραγούδια βρίσκουν τον Πολ σε μια ειλικρινή, ευάλωτη και βαθιά στοχαστική διάθεση.

Γράφει με σπάνια ανοιχτότητα για τα παιδικά του χρόνια στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, την αντοχή των γονιών του και τις πρώτες περιπέτειες που μοιράστηκε με τον Τζορτζ Χάρισον και τον Τζον Λένον, πολύ πριν ο κόσμος ακούσει για τη Beatlemania.

Ο Πολ τις επισκέπτεται όχι ως μύθους ή θρύλους, αλλά ως δικές του αναμνήσεις. Το Dungeon Lane είναι ένα μέρος που ο ίδιος εξακολουθεί να «βλέπει» όταν επιστρέφει στο σπίτι, λειτουργώντας ως ένα συμβολικό πέρασμα σε έναν κόσμο πριν τη φήμη.