Η εντυπωσιακή ερμηνεία του Σάκη Ρουβά.

Τη δική του χροιά χάρισε ο Σάκης Ρουβάς σε ένα από τα πιο γνωστά και εμβληματικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, «Κάτω από το πουκάμισό μου».

Το σχετικό απόσπασμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», όπου ο 54χρονος καλλιτέχνης απαθανατίστηκε να τραγουδά ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

Στη σκηνή βρέθηκε και η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία πρόσθεσε το δικό της τόνο στο κομμάτι.

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν γι’ αυτή τη σεζόν στην Αθήνα, με τις εμφανίσεις τους να μεταφέρονται και στη Θεσσαλονίκη.