Μία ιδιαίτερη ανάρτηση της EBU, έφερε στο φως της δημοσιότητας την είδηση ότι εξαφανίστηκαν δύο τελικοί της ιστορίας της Eurovision.

Μία ιδιαίτερη είδηση κάνει το γύρω του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς η EBU, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι έχουν εξαφανιστεί από τα επίσημα αρχεία οι βραδιές δύο τελικών της Eurovision.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρονιές του 1956 και 1964 και παρά της προσπάθειες δεν έχουν εντοπιστεί τα πλάνα ολόκληρου του διαγωνισμού.

Το 1956, ο τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε στο Λουγκάνο της Ελβετίας, ενώ το 1964 στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Στην ανάρτηση που έκανε η EBU στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις βραδιές και καλεί τους φαν του θεσμού προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δύο αρχείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Βοηθήστε μας να βρούμε τους χαμένους διαγωνισμούς της Eurovision! Δεν υπάρχουν πλήρεις ηχογραφήσεις από τη Λουγκάνο 1956 ή την Κοπεγχάγη 1964 Γι’ αυτό, στη 70ή μας επέτειο, ξεκινάμε μια παγκόσμια αναζήτηση.

Οικιακές ηχογραφήσεις, αποσπασματικό υλικό, φωτογραφίες… ακόμη και το πιο μικρό στοιχείο μπορεί να βοηθήσει να «ζωντανέψουν» ξανά αυτοί οι ιστορικοί διαγωνισμοί. Επισκεφθείτε το eurovision.com για περισσότερες πληροφορίες».

{https://www.instagram.com/p/DXotHwVswW_/}