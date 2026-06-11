Η τρυφερή ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τα γενέθλια της κόρης της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η κόρη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί δημόσια μερικές από τις πιο τρυφερές ευχές της.

Η κόρη της, γιορτάζει τα δωδέκατα γενέθλιά της και η ίδια θέλησε να ανατρέξει στο παρελθόν δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από όταν η Μαίρη ήρθε στη ζωή.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Χρόνια πολλά Μαιρούλα μου. Να παραμείνεις το χαρισματικό, γεμάτο καλοσύνη παιδί που είσαι. Για εμένα θα είσαι πάντα μια αγκαλιά πλημμυρισμένη από συναισθήματα».

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Μάλιστα, το πρωί της ίδιας ημέρας, η παρουσιάστρια μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» στέλνοντας τις ευχές της: «Θα ήθελα να καταχραστώ λίγο τη θέση μου και να ευχηθώ χρόνια πολλά στο μικρό μου κοριτσάκι που σήμερα είναι τα γενέθλιά της… Είναι ο μήνας των γενεθλίων μας… Σε ένα μήνα έχουμε όλα γενέθλια. Να πω χρόνια πολλά στη Μαιρούλα. Η Μαιρούλα ήταν στην κοιλιά όταν ξεκινήσαμε… Η Νάγια είχε γεννηθεί! Μαιράκι, να σε χαιρόμαστε, σ’ αγαπάμε πολύ…».

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