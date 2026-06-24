Σαν σήμερα το 2024 η Δέσποινα Μοιραράκη αποχαιρέτησε τον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που ο σύζυγος της Δέσποινας Μοιραράκη έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει σκληρή μάχη για την υγεία του.

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανατρέχει συχνά στο παρελθόν τιμώντας τον σύντροφό της, ενώ σήμερα 24 Ιουνίου, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέσω αυτής, εκφράζει τα έντονα συναισθήματά της, καθώς και την αγάπη της προς το πρόσωπό του, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα τον αγαπά για πάντα.

Η σημερινή της ανάρτηση δεν είναι τυχαία, καθώς σας σήμερα, το 2022 ο Γιάννης Κοντούλης έφυγε από τη ζωή. Στη συγκινητική της λεζάντα αναφέρει χαρακτηριστικά: «24/6/2022. Η Άγκυρα ξέσυρε!

Αείμνηστε Ναύαρχε… Θα σε αγαπώ κ θα σε τιμώ για πάντα στη ζωή μου. Συνέχισε να με προστατεύεις κ να με καθοδηγείς… Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZ-AXKjouQZ/?hl=el}

Αντίστοιχα, η Δέσποινα Μοιραράκη, την 1η Ιουνίου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους, καθώς ήταν η ημερομηνία που το 2011 είχαν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στη σχετική ανάρτηση, είχε συμπεριλάβει τον σύζυγό της ντυμένο γαμπρό, αλλά και την ίδια ντυμένη στα λευκά να στέκεται στο πλευρό του κρατώντας την ανθοδέσμη της και ένα πλατύ χαμόγελο.

{https://www.instagram.com/p/DZC-EO5iJPI/?hl=el&img_index=1}