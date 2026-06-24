Η ανάρτηση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η φωτογραφία με τον Αμερικανό ηθοποιό.

Ενθουσιασμένος έδειξε να είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μετά από την τυχαία συνάντηση που είχε με τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να δείξει τη χαρά του για το γεγονός σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που θαυμάζει πολύ για το έργο του.

Όπως όλα δείχνουν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο με τους δύο άνδρες να στέκονται δίπλα – δίπλα την ώρα που πήγαν να παραλάβουν τις βαλίτσες του.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή του φωτογραφία αποκαλύπτοντας τη συζήτηση που είχε με τον ηθοποιό, καθώς και το λόγο για τον οποίο τον θαυμάζει.

Στη φωτογραφία, ο παρουσιαστής απεικονίζεται χαμογελαστός, ενώ στη λεζάντα του αναφέρει: «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ. Να πηγαίνεις ν´ αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός… ένας ζωντανός μύθος… Harvey Keitel… Μιλήσαμε (όσο μπόρεσα, φαινόταν ότι καταλάβαινε γιατί μου απαντούσε) για την Ελλάδα, για τον Αγγελόπουλο και την Φλώρινα…».

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