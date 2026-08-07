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Ο Γιάννης Στάνκογλου από τα παλιά...

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου ανάρτησε μία παλιά του φωτογραφία.

Μία αρκετά παλιά για να είμαστε ειλικρινείς. Η φωτογραφία που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram είναι εξαιρετική ωστόσο.

Απεικονίζει τον ίδιο, πιτσιρικά, με μακριά μαλλιά, να κάθεται στο πάτωμα, μάλλον σε φοιτητικό δωμάτιο, με ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι.

Πίσω του ένα βινύλιο Ramones και ο Γιάννης Στάνκογλου ως άγριο και ατίθασο νιάτο.

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Πριν από λίγο καιρό είχε αναρτήσει και άλλη μία φωτογραφία του επίσης από παλιά.

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