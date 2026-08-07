Τα πρωταθλήματα που ανυπομονεί όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αλλά και αυτά που έχουν ήδη αρχίσει.

Και ενώ το βλέμμα των φιλάθλων είναι στραμμένο την τρέχουσα περίοδο στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων (Champions League, Europa League, Conference League), αντίστροφα μετρούν οι μέρες για τα κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου.

Στην Ελλάδα, η Super League θα κάνει πρεμιέρα το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου, ενώ η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 20 και 21 Μαρτίου 2027, πριν ακολουθήσουν τα play off και τα play out.

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Από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη στη δράση επιστρέφει η LaLiga, με την αυλαία της νέας σεζόν να ανοίγει στις 15 Αυγούστου.

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Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η Premier League, η οποία ξεκινά στις 21 Αυγούστου, με την πρώτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου.

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Την ίδια περίοδο θα αρχίσουν και τα πρωταθλήματα της ιταλικής Serie A (22-24 Αυγούστου) και της γαλλικής Ligue 1 (21-23 Αυγούστου).

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Τελευταία από τις πέντε κορυφαίες λίγκες θα ξεκινήσει η Bundesliga στη Γερμανία το τριήμερο 28-30 Αυγούστου.

Στην Κύπρο, το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 29 και 30 Αυγούστου.

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Τα πρωταθλήματα που ξεκινούν νωρίτερα

Ήδη, πάντως, αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται προ των πυλών. Η Eredivisie της Ολλανδίας, η Primeira Liga της Πορτογαλίας και η βελγική Jupiler Pro League κάνουν σέντρα στις 7 Αυγούστου, ενώ η τουρκική Süper Lig ακολουθεί στις 14 Αυγούστου.

Νωρίτερα έχουν ήδη ξεκινήσει η σκωτσέζικη Premiership, καθώς και τα πρωταθλήματα της Αυστρίας και της Κροατίας, με ημερομηνία έναρξης την 31η Ιουλίου. Ακόμη πιο νωρίς μπήκαν στη νέα αγωνιστική περίοδο η Σερβία και η Ελβετία (25 Ιουλίου), ενώ η Δανία και η Ρουμανία άνοιξαν την αυλαία στις 24 Ιουλίου.

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Παράλληλα, έχουν γίνει γνωστές και οι ημερομηνίες έναρξης της League Phase των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Το Champions League θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, το Europa League στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το Conference League θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κυρίως φάσης των διοργανώσεων.