Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για την ανατροπή.

Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, γνωρίζοντας την ήττα από τους Βέλγους με 1-0.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, αφού μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο ένα κακό διώξιμο του Ζίβκοβιτς έδωσε την ευκαιρία στον Τσβέτσκοβιτς να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Παρά το αρχικό σοκ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε μετά το πρώτο τέταρτο να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα και να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο 34ο λεπτό η ελληνική ομάδα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Γιανσάνα, ωστόσο ο Μιχαηλίδης δεν μπορέσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, καθώς ο Κόσεμανς απέκρουσε την εκτέλεση στο 36’.

Το δεύτερο ημίχρονο άνηκε στον «δικέφαλο του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ εγκαταστάθηκε στο μισό γήπεδο, ασκώντας συνεχή πίεση στην άμυνα της Άντερλεχτ. Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο και αμυνόντουσαν διαρκώς για να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα. Παρά τις διαδοχικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, κυρίως με επιθέσεις από τα πλάγια, η συμπαγής άμυνα των Βέλγων δεν επέτρεψε τη δημιουργία καθαρών ευκαιριών για την ισοφάριση.

Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη (13/08) για τη ρεβάνς.