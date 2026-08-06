Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους οι Έλληνες αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Με δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς συνεχίζεται η προσπάθεια της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον, καθώς η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία και ο Χάρης Αλιβιζάτος στο άλμα εις ύψος εξασφάλισαν την πρόκρισή τους.

Η Μαρία Ραφαηλίδου επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση και με καλύτερη βολή στα 15,94 μέτρα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της σφαιροβολίας, όπου θα αγωνιστεί με την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και Κ20 ξεκίνησε τον αγώνα της με 15,13 μ., όμως γρήγορα ανέβασε την απόδοσή της και στη δεύτερη προσπάθεια έφτασε στα 15,94 μ., μόλις έξι εκατοστά κάτω από το όριο πρόκρισης. Παρότι η επίδοση αυτή ήταν αρκετή για να της δώσει θέση στον τελικό, επέλεξε να πραγματοποιήσει και τρίτη βολή, η οποία μετρήθηκε στα 15,90 μέτρα.

Η αθλήτρια του Γιάννη Ραφαηλίδη δήλωσε ικανοποιημένη από την εμφάνισή της, χαρακτηρίζοντας τον προκριματικό ως τον καλύτερό της σε μεγάλη διοργάνωση. Στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/08) στις 05:40 ώρα Ελλάδας, θα επιδιώξει να διεκδικήσει μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες και να βρεθεί κοντά στα μετάλλια.

Ο αγώνας αναμένεται ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, καθώς τέσσερις αθλήτριες πήραν την πρόκριση με επίδοση πάνω από το όριο των 16 μέτρων, ενώ δύο ξεπέρασαν τα 17 μέτρα. Η Νιγηριανή Ότζι είχε την κορυφαία επίδοση με 17,56 μ. και ακολούθησε η Κινιόνες από το Εκουαδόρ με 17,25 μέτρα.

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Στον ίδιο προκριματικό συμμετείχε και η Αναστασία Ανδρεάδη, η οποία δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε καλύτερη προσπάθεια στα 13,83 μ., επίδοση που την κατέταξε στην 32η θέση. Ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια οι ενοχλήσεις στο πόδι δεν της επέτρεψαν να κυνηγήσει κάτι καλύτερο.

Την πρόκριση στον τελικό του άλματος εις ύψος εξασφάλισε και ο Χάρης Αλιβιζάτος, ο οποίος πέρασε τα 2,14 μέτρα και έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για μία μεγάλη εμφάνιση στη διοργάνωση.

Ο νεαρός άλτης ξεκίνησε από τα 2,00 μ. και μέχρι τα 2,14 μ. είχε μόλις μία αποτυχημένη προσπάθεια, στα 2,05 μέτρα. Στο ύψος των 2,14 μ. αρκετοί αθλητές κρίθηκαν ουσιαστικά από τις πρώτες προσπάθειες, με όσους πέρασαν με την πρώτη να αποκτούν πλεονέκτημα.

Ο Αλιβιζάτος ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας φετινό ρεκόρ 2,15 μ. στον ανοιχτό στίβο, ενώ το ατομικό του ρεκόρ είναι 2,25 μ. από τη χειμερινή περίοδο. Ο τελικός του Σαββάτου (8/8) αποτελεί την ευκαιρία του να κυνηγήσει μία ακόμη καλύτερη επίδοση και μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους της διοργάνωσης.

Με μια ελεγχόμενη κούρσα άνοιξε την παρουσία της στη διοργάνωση η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μ. εμπόδια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400 μ. έτρεξε στον ένατο διάδρομο της δεύτερης σειράς και αναδείχθηκε νικήτρια με 58.64. Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα πέρασε αρκετά αργά τα πρώτα 200 μ., μπήκε στην ευθεία αρκετά πίσω, ωστόσο κάνοντας ένα ανέβασμα κατάφερε να τερματίσει πρώτη, προκειμένου στον επόμενο γύρο να είναι σε μια καλή σειρά. Ο ημιτελικός των εμποδίων θα γίνει το Σάββατο (8/8).