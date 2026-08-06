Μετά τον ενταφιασμό των πρόωρων εκλογών ο πρώην πρωθυπουργός αναπροσαρμόζει την στρατηγική του.

Σε αλλαγή τακτικής προχωράει και το στρατόπεδο Σαμαρά. Μετά τον ενταφιασμό των πρόωρων εκλογών ο πρώην πρωθυπουργός αναπροσαρμόζει την στρατηγική του.

Και εκεί που ήταν να ανακοινώσει το νέο κόμμα του τον Σεπτέμβριο όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το μεταθέτει για αργότερα. Ίσως και στο τέλος του χρόνου. Ώστε να αποφύγει τον «πόλεμο φθοράς» με την επίσημη Ν.Δ. αφού όλοι οι κομματικοί καιροφυλαχτούν να εκβιάσουν τα στελέχη που θα τον ακολουθήσουν.

Ούτως ή άλλως και ως εν δυνάμει αρχηγός νέου κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς έχει καταφέρει αυτό που θέλει. Να παίζουν οι παρεμβάσεις του στα ΜΜΕ και να ακούγεται το όνομα του. Και στο μεταξύ να μπορεί στο παρασκήνιο να οργανώνεται. Συνωμοτικά και αποτελεσματικά.

Λ.Ι.